Πολωνία: Έκκληση Τουσκ να μπει τέλος στις ξενοφοβικές επιθέσεις κατά των Ουκρανών – Στη δημοσιότητα βίντεο ξυλοδαρμού

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Σε έκκληση προχώρησε σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ζητώντας να σταματήσουν οι ξενοφοβικές επιθέσεις εναντίον των Ουκρανών που ζουν στην Πολωνία. Αφορμή στάθηκε μία σειρά εγκλημάτων μίσους που έγιναν πρωτοσέλιδα τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου.

Ο Τουσκ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά το βίντεο που προβλήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο δείχνει τρεις Πολωνούς να ξυλοκοπούν έναν Ουκρανό άνδρα και την φίλη του στο Βροσλάβ την Κυριακή, έπειτα από διαφωνία σε ένα κατάστημα.

Δύο από τους επιτιθέμενους συνελήφθησαν χθες Δευτέρα.

«Ο καθένας που διαπράττει τέτοιες απεχθείς πράξεις ενεργεί ευθέως κατά των συμφερόντων της Πολωνίας» δήλωσε ο Τουσκ κατά την διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. «Ενεργείτε κατά της Πολωνίας, υπέρ του ρωσικού και υπέρ του πολωνικού και ουκρανικού εθνικισμού»

Η αντίφαση της Πολωνίας

Ενώ η Βαρσοβία εξακολουθεί να είναι ένας σθεναρός υποστηρικτής της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου, οι Ουκρανοί που ζουν στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν αυξανόμενη εχθρότητα από τον κόσμο, καθώς το αρχικό κύμα συμπάθειας που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας το 2022 έδωσε τη θέση του σε μια αίσθηση κόπωσης απέναντι στους πρόσφυγες.

Οι σχέσεις έχουν επίσης επιδεινωθεί λόγω εντάσεων που έχουν δημιουργηθεί με αφορμή ιστορικά θέματα του παρελθόντος , οι οποίες κορυφώθηκαν με την απόφαση της Ουκρανίας να ονομάσει μια στρατιωτική μονάδα προς τιμήν μιας ομάδας εθνικιστών ανταρτών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι χαίρουν εκτίμησης στην Ουκρανία για τον αγώνα τους εναντίον των Ναζί και των Σοβιετικών, αλλά κατακρίνονται στην Πολωνία για τη συμμετοχή τους σε σφαγές Πολωνών.

Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι αφαίρεσε από τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι την υψηλότερη τιμητική διάκριση της Πολωνίας λόγω της διαμάχης αυτής.

Η πολωνική ημερησία εφημερίδα Rzeczpospolita έγραψε νωρίτερα τον Ιούλιο ότι η αστυνομία έλαβε 180 αναφορές για εγκλήματα μίσους εναντίον Ουκρανών το πρώτο εξάμηνο του 2026, μια αύξηση 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το περιστατικό της Κυριακής ήταν το πιο πρόσφατο σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν τύχει ευρείας κάλυψης από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Πόζναν, ένας 60χρονος Πολωνός άνδρας δέχτηκε ξυλοδαρμό σε στάση τραμ, αφού υπερασπίστηκε έναν Ουκρανό νεαρό που είχε υποστεί λεκτική επίθεση από τρεις άνδρες.

Στη νότια πόλη Μπιέλσκο-Μπιάλα, ένας 54χρονος Πολωνός καταγράφηκε σε βίντεο να προσβάλλει δύο Ουκρανές λόγω της εθνικότητάς τους.

Στη Λέγκνιτσα, στη νοτιοδυτική Πολωνία, μια 26χρονη γυναίκα κατηγορήθηκε από την αστυνομία αφού επιτέθηκε σε δύο 13χρονες Ουκρανές, σύμφωνα με τις καταγγελίες, λόγω της εθνικότητάς τους.

Τη Δευτέρα, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Πολωνία, Βασίλ Μποντνάρ, δήλωσε ότι τέτοια περιστατικά είναι απαράδεκτα και ότι ελπίζει οι δράστες να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη.

Το επίμαχο βίντεο

Το βίντεο με τον ξυλοδαρμό Ουκρανού, αλλά και της συντρόφου του, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Δείχνει αρχικά έναν γεροδεμένο άντρα να κινείται πολύ απειλητικά εναντίον του Ουκρανού, όταν ξαφνικά άλλοι δύο του επιτίθενται και τον χτυπάνε όλοι μαζί. Ακόμα κι όταν είναι κάτω τον κλωτσάνε.

Μάλιστα, ο ένας χτυπά και τη σύντροφό του δύο φορές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ