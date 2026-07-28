Σύρος: Πολύωρες οι απολογίες του ζευγαριού για τη δολοφονία της διασώστριας – Νέα αναπαράσταση ζήτησε η ανακρίτρια

Πολύωρες είναι οι απολογίες του ζευγαριού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, στη Σύρο.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Σύρου την Τρίτη (28/7), προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη γίνει μία αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι τους, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων. Η ανακρίτρια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε να διενεργηθούν νέα αυτοψία και αναπαράσταση.

Απολογήθηκε η σύζυγος του δράστη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτη πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας η σύζυγος του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα επέμεινε στους ισχυρισμούς ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, κάτι που αξιολογείται από τις δικαστικές Αρχές, μέσα από το οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους.

Η 30χρονη γυναίκα, που κατηγορείται για συνέργεια, υποστήριξε ότι είδε τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, μαυροφορεμένη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άνδρα.

Στη συνέχεια την απείλησε -όπως υποστήριξε- και άρχισε να φωνάζει. Εκείνη την ώρα, όπως φέρεται να περιέγραψε, ο σύζυγός της βρισκόταν στην τραπεζαρία, η οποία έχει άμεση οπτική επαφή με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η διασώστρια του ΕΚΑΒ, άκουσε τις φωνές, πλησίασε και νομίζοντας ότι επρόκειτο για εισβολέα, ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Αυτή την ώρα, απολογείται ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Ο γρίφος με τα 7 δευτερόλεπτα

Οι δικαστικές Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, προσπαθώντας να «ξεκλειδώσουν» τι συνέβη τα επτά δευτερόλεπτα που η διασώστρια βρισκόταν εντός του σπιτιού, καθώς αυτά είναι που θα καθορίσουν την ποινική μεταχείριση και το αν θα στοιχειοθετηθεί ο ισχυρισμός της άμυνας στην οποία επιμένει το ζευγάρι.

Το μεγάλο ερώτημα στις έρευνες είναι αν η διασώστρια του ΕΚΑΒ δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα από μαχαίρι μέσα ή έξω από το σπίτι. Αν ήταν εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.

Στο μικροσκόπιο οι ηλεκτρονικές συσκευές και η διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού

Φως στα αίτια που οδήγησαν την 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της αναμένεται από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.

Τι λέει ο πρώτος άνθρωπος που είδε αιμόφυρτη την 41χρονη διασώστρια

Στο Mega μίλησε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο σημείο της επίθεσης και αντίκρισε αιμόφυρτη τη 41χρονη διασώστρια.

«Βγήκα έξω και είδα τη σύζυγο του…, μου είπε “να πάω προς τα κάτω να τον βοηθήσω γρήγορα γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μάλλον για να κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι”. Είδα τον… να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο… είχε το άτομο αυτό σαν κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι.

Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα. Μετά από λίγο ήρθαν και δύο Ελβετοί, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που βρισκόταν κάτω κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ. Ο… της έβγαλε και την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα και ξαφνιαστήκαμε».