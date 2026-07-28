Αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά – Με τραύματα από μαχαίρι 25χρονος

Ένας 25χρονος άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι, κατά τη διάρκεια αιματηρής συμπλοκής, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/7/2026), σε χωριό της Μεσαράς στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε σε βία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκησαν υπήκοοι Παλαιστίνης. Όλα φέρεται να ξεκίνησαν από έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή με ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 25χρονο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου το ιατρικό προσωπικό του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάσταση της υγείας του αξιολογήθηκε από τους γιατρούς.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Οι αστυνομικές Αρχές, έχουν αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το βίαιο περιστατικό.

Παράλληλα, εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, καθώς και ο ρόλος των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.

Πηγή: Nea Kriti