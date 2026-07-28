Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία με την κόρη της από βραδινή τους έξοδο στη Πάρο – «Παντού μαζί…»

Η Κατερίνα Καινούργιου έπειτα από μία απαιτητική επαγγελματική χρονιά, ξεκουράζεται στη Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την λίγων μηνών κόρη τους. Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσιεύσει διάφορα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, στο προφίλ της στο Instagram. Σε πρόσφατη ανάρτησή της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μία άκρως τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της.

Συγκεκριμένα, η ευτυχισμένη μητέρα το βράδυ της Δευτέρας 28 Ιουλίου, έκανε ένα νέο Instagram story. Σε αυτό την βλέπουμε σε βραδινή της έξοδο σε γνωστό μαγαζί του νησιού.

Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Καινούργιου φοράει ένα μπλε φόρεμα, ενώ βρίσκεται όρθια. Στην αγκαλιά της κρατάει την λίγων μηνών Ξένια, της οποίας το πρόσωπο έχει καλύψει χρησιμοποιώντας μία μπλε καρδιά emoji.

«Παντού μαζί…», έχει γράψει η έμπειρη παρουσιάστρια στο story της, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.