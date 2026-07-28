Τομ Κρουζ: Η κόρη του, Σούρι, άλλαξε επώνυμο

Η 20χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, Σούρι Κρουζ, διέκοψε επίσημα τους δεσμούς με τον αποξενωμένο πατέρα της, αλλάζοντας νόμιμα το επώνυμό της σε Νοέλ. Η αλλαγή αποκαλύφθηκε μέσω της εγγραφής της στους εκλογικούς καταλόγους της Πενσυλβάνια τον Οκτώβριο του 2024, όπου εμφανίζεται ως Σούρι Νοέλ. Η Σούρι δεν έχει καμία επαφή με τον Τομ Κρουζ από τον χωρισμό των γονέων της το 2012.

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Τομ Κρουζ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σούρι Κρουζ διέκοψε και επίσημα τους δεσμούς με τον αποξενωμένο πατέρα της, Τομ Κρουζ. Η 20χρονη κόρη του εγκατέλειψε νόμιμα το επώνυμο του διάσημου πατέρα της και άλλαξε το επώνυμό της σε Νοέλ.
  • Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η Σούρι εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους στην Πενσυλβάνια ως Σούρι Νοέλ, που υποδηλώνει ότι αυτό είναι το νόμιμο όνομά της.
  • Η Σούρι δεν υπέβαλε αίτημα αλλαγής ονόματος στην κομητεία Allegheny, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να το έκανε στη Νέα Υόρκη. Δεν έχει καμία επαφή με τον πατέρα της από το 2012.

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Η Σούρι Κρουζ διέκοψε και επίσημα τους δεσμούς με τον αποξενωμένο πατέρα της, Τομ Κρουζ.

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Η 20χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς εγκατέλειψε νόμιμα το επώνυμο του διάσημου πατέρα της και άλλαξε το επώνυμό της σε Νοέλ, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το Page Six.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η Σούρι εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους στην Πενσυλβάνια — όπου ζει σήμερα — τον Οκτώβριο του 2024, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.

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Εγγράφηκε στην κομητεία Αλέγκενι ως Σούρι Νοέλ, που υποδηλώνει ότι αυτό είναι το νόμιμο όνομά της.

Τα δικαστήρια της Πενσυλβάνια επιβεβαίωσαν στο Page Six ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγγραφούν για να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας το νόμιμο όνομά τους.

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Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι η Σούρι δεν υπέβαλε αίτημα αλλαγής ονόματος στην κομητεία Allegheny, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να το έκανε στη Νέα Υόρκη πριν φύγει για το κολέγιο.

Πριν μετακομίσει στην Πενσυλβάνια, η Σούρι ζούσε με την 47χρονη μητέρα της, στη Νέα Υόρκη, όπου τα αιτήματα αλλαγής ονόματος είτε σφραγίζονται αυτόματα είτε σφραγίζονται κατόπιν αιτήματος.

Ο Τομ — ένας αφοσιωμένος Σαϊεντολόγος — και η Χολμς καλωσόρισαν το μοναδικό τους παιδί μαζί τον Απρίλιο του 2006, προτού παντρευτούν επτά μήνες αργότερα.

Αφού ο σταρ του franchise “Top Gun” και η σταρ του “Dawson’s Creek” χώρισαν τον Αύγουστο του 2012, η ​​Σούρι παρέμεινε με τη μητέρα της, η οποία έχει παραδεχτεί τα τελευταία χρόνια ότι “μεγάλωσαν μαζί”. Δεν έχει καμία επαφή με τον πατέρα της έκτοτε.

 

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