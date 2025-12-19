Τομ Κρουζ: Χορεύει με ένα φτυάρι στη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, «Digger»

Σύνοψη από το

  • Ο Τομ Κρουζ αποκάλυψε τον τίτλο και την αφίσα της νέας του ταινίας «Digger», σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, με την Warner Bros. να δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες.
  • Το «Digger» χαρακτηρίζεται ως «μια άγρια κωμωδία» και «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», με την πλοκή να επικεντρώνεται στον Digger Rockwell που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα.
  • Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας την πρώτη συνεργασία του Ινιάριτου με τον Τομ Κρουζ, ενώ η πρεμιέρα αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 τελετή λήξης Τομ Κρουζ

Ο Τομ Κρουζ σε ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε τον τίτλο και την αφίσα της νέας του ταινίας, σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ενώ η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες.

Πρόκειται για το «Digger», «μια άγρια κωμωδία» όπως τη χαρακτήρισε στις Κάννες, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης.

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Σάντρα Χιούλερ (Sandra Huller), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Ριζ ‘Αχμεντ (Riz Ahmed), Σόφι Ουάιλντ (Sophie Wilde), Έμα Ντ’άρσι (Emma D’Arcy) και Τζον Γκούντμαν (John Goodman). Το σενάριο φέρει τις υπογραφές του Ινιάριτου και των συν-σεναριογράφων του «Birdman», Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris), Νίκολας Τζιακομπόνε (Nicolas Giacobone) και Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman).

Σύμφωνα με το σλόγκαν της αφίσας, πρόκειται για μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Η πλοκή επικεντρώνεται στον Digger Rockwell, τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», ο οποίος επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα, προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκαλέσει, φέρει τον όλεθρο.

Η ταινία που δημιουργήθηκε με τον προσωρινό τίτλο «Judy», ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μετά από έξι μήνες παραγωγής, στο Λονδίνο. Αποτελεί την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Αμερικανό σούπερ σταρ του «Mission: Impossible». Στο σύντομο teaser της Warner Bros. ο Κρουζ εμφανίζεται λίγο ατημέλητος να χορεύει φορώντας καουμπόικες μπότες και κρατώντας ένα φτυάρι.

 

Το «Digger», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Έως 8.000 ζωές μπορούν να σωθούν με την έγκαιρη διάγνωση

Καρδιοπαθείς: Οι νέες συστάσεις για τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν τον χειμώνα

Απειλή για τον Προϋπολογισμό τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Συντάξεις: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αυξήσεις – Αναλυτικός οδηγός

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα FactoryOutlet H προσφορά ι...
05:48 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 19/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 19/12/2025.
05:43 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 19/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 19/12/2025.
05:38 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 19/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/12/2025.
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα