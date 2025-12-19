Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης στο τζετ που μετέφερε τον οδηγό του NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ και την οικογένειά του

  • Ένα τρομακτικό βίντεο δημοσιεύτηκε που δείχνει το αεροπλάνο που μετέφερε τον θρύλο του NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ, και την οικογένειά του να εκρήγνυται και να τυλίγεται στις φλόγες.
  • Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το Cessna C550 να πέφτει στο έδαφος στο περιφερειακό αεροδρόμιο Statesville στη Βόρεια Καρολίνα. Από τη συντριβή σκοτώθηκαν επτά άτομα.
  • Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο 55χρονος Μπιφλ, η σύζυγός του, Κριστίνα, και τα δύο παιδιά του, η 14χρονη Έμμα και ο πεντάχρονος Ράιντερ.
Ένα τρομακτικό βίντεο δημοσιεύτηκε που δείχνει το καταδικασμένο αεροπλάνο που μετέφερε τον θρύλο του NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ, και την οικογένειά του να εκρήγνυται και να τυλίγεται στις φλόγες.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το Cessna C550 να πέφτει στο έδαφος στο περιφερειακό αεροδρόμιο Statesville στη Βόρεια Καρολίνα. Από τη συντριβή σκοτώθηκαν επτά άτομα.

Ο 55χρονος Μπιφλ, γνωστός ως «ο Μπιφ» στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτων, η σύζυγός του, Κριστίνα, και τα δύο παιδιά του, η 14χρονη Έμμα και ο πεντάχρονος Ράιντερ ήταν μεταξύ των θυμάτων.

