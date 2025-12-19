Ed Sheeran: Η εντυπωσιακή αλλαγή στο σώμα του – «Κάτω από όλα αυτά είμαι ένας καπνιστής που τρώει πίτσα και πίνει μπύρα»

Έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους για τους ρομαντικούς στίχους του και τα μελαγχολικά φωνητικά του με βάση την ακουστική κιθάρα, αλλά ο τραγουδοποιός Ed Sheeran αποκάλυψε κάτι αρκετά διαφορετικό σε μια ολοκαίνουργια φωτογράφιση.

Πράγματι, ο Sheeran απέρριψε το χαρακτηριστικό φαρδύ μπλουζάκι για να αποκαλύψει ένα αξιοσημείωτα σφιχτό six-pack, ένα εντυπωσιακά σμιλεμένο στήθος και τους δικέφαλους μύες με τατουάζ, στη φωτογράφηση για την τελευταία έκδοση του Men’s Health UK.

Ο 34χρονος Βρετανός σταρ έχει βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, αφού παράτησε το fast food και ασπάστηκε τη γυμναστική μετά τη γέννηση των δύο κορών του, της Λύρας και της Τζούπιτερ, των δύο παιδιών του με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν.

sheeran

Αλλά παρά την πειθαρχημένη νέα του εμφάνιση, αποτέλεσμα τακτικών προπονήσεων στο γυμναστήριο, reformer pilates και μιας δίαιτας χωρίς λιπαρά, ο Sheeran παραδέχεται στην καρδιά του ότι θα είναι πάντα αυτός που ήταν πριν φέρει επανάσταση στον τρόπο ζωής του.

«[Η γυμναστική] έγινε κάτι που πραγματικά πρόσθεσε στη ζωή μου. Νομίζω ότι, κάτω από όλα αυτά, καπνίζω πολύ πίτσα και μπύρα, αλλά αυτή δεν είναι η πραγματικότητά μου ως γονιός στα τριάντα μου. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνεις καλές αποφάσεις» τόνισε.

«Ποτέ δεν είχα τρέξει περισσότερο από ένα χιλιόμετρο και έκανα τα πρώτα μου 10 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της Covid – τέτοια πράγματα, όταν συνεχίζω να τρέχω μέχρι αυτό, σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

«Και νομίζω ότι στα τριάντα μου, εκεί ακριβώς βρίσκομαι. Δεν λέω ότι τελείωσα με την απόλαυση, εξακολουθώ να πίνω. Λατρεύω το κόκκινο κρασί, λατρεύω ένα ωραίο γεύμα, αλλά δεν είναι κάθε μέρα» σημείωσε.

«Έγινα μπαμπάς. Θυμάμαι ότι η Λύρα ήταν δύο εβδομάδων και είχα την καλύτερή μου φίλη κοντά μου και ήπιαμε ένα μπουκάλι κρασί. Πήγα για ύπνο και μετά η Λύρα ξύπνησε 20 λεπτά αφότου είχα κοιμηθεί. Ξύπνησα και σκέφτηκα, “Γαμώτο, μάλλον δεν πρέπει να πιω αν πρόκειται να νιώθω τόσο απαίσια”. Θέλω να μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα το βράδυ. Όλα αυτά προέκυψαν ταυτόχρονα με την επιθυμία μου να είμαι ένας υπεύθυνος μπαμπάς, να νιώθω και να δείχνω καλά» περιγράφει.

«Και αυτό επηρεάζει και την επαγγελματική ζωή… Ήθελα να νιώθω υπεράνθρωπος στη σκηνή» σχολιάζει.

