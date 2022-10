Ο Ed Sheeran κατηγορείται ότι έκλεψε τραγούδι του Marvin Gaye

Ο Ed Sheeran είναι και πάλι αντιμέτωπος με μία αγωγή για πνευματικά δικαιώματα, την οποία οι δικηγόροι του προσπάθησαν να μπει στο αρχείο αλλά δεν τα κατάφεραν, διότι ο δικαστής Louis Stanton έκρινε ότι τα επιχειρήματα που υποβλήθηκαν είναι αρκετά για να πάει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο νεαρός δημοφιλής καλλιτέχνης κατηγορείται ότι η επιτυχία του “Thinking Out Loud” του 2014, που είναι δική του σύνθεση, έχει αντιγραφεί από το “Let’s Get It On” του Marvin Gaye του 1973.

Η πρώτη αξίωση για την υπόθεση είχε εγερθεί το 2016 από την οικογένεια του αείμνηστου Ed Townsend, που ήταν συνδημιουργός στην επιτυχία του Marvin Gaye. Εκείνη η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στα δικαστήρια. Τώρα, η νέα αγωγή είναι από μία εταιρία που κατέχει το 1/3 των πνευματικών δικαιωμάτων του Ed Townsend.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru