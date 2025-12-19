Τριαντάφυλλος για Μαζωνάκη: Αν υπάρχουν αποδείξεις ναι, αλλά κάπως έχει παραγίνει αυτό το θέμα

Σύνοψη από το

  • Ο Τριαντάφυλλος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή “Happy Day” σχετικά με την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε το θέμα “πολύ σοβαρό” και επισήμανε πως «άμα υπάρχουν αποδείξεις ναι, αλλά έτσι να λέμε επειδή κάποιος είναι γνωστός… κάπως πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, γιατί έχει παραγίνει το θέμα αυτό».
  • Σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή, απάντησε πως «κρίση υπάρχει σε όλα τα ζευγάρια» και πρόσθεσε ότι «είμαστε μια χαρά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δηλώσεις έκανε ο Τριαντάφυλλος στην κάμερα του ALPHA και της εκπομπής “Happy Day” σχετικά με την καταγγελία του 21χρονου τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν μπορώ να πω κάτι, ούτε χιούμορ να κάνω. Είναι ένα σοβαρό θέμα που θα δείξει τις επόμενες ημέρες τι και πώς» είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος και συνέχισε λέγοντας:

« Άμα υπάρχουν αποδείξεις ναι, αλλά έτσι να λέμε επειδή κάποιος είναι γνωστός, ότι με ακούμπησε στον ώμο, κάπως πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, γιατί έχει παραγίνει το θέμα αυτό».

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχει περάσει κρίση η σχέση του απάντησε:

«Κρίση υπάρχει σε όλα τα ζευγάρια» και πρόσθεσε ότι «η Σταματίνα ξέρει, είμαστε μια χαρά με τη σύζυγό μου».

