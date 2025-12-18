Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ζήτησα χρήματα, παρά μόνο ηθική δικαίωση» – Οι πρώτες δηλώσεις του 22χρονου μετά την κατάθεση της μήνυσης

Σύνοψη από το

  • Ο 22χρονος τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας πως «δεν ζήτησα χρήματα, παρά μόνο ηθική δικαίωση».
  • Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου, η καταγγελία αφορά σε «ασεμνείς χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε επίπεδο εργασιακού χώρου» που συνέβησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
  • Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» σε βάρος του καλλιτέχνη, σημειώνοντας πως η καταγγελία κατατέθηκε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ζήτησα χρήματα, παρά μόνο ηθική δικαίωση» – Οι πρώτες δηλώσεις του 22χρονου μετά την κατάθεση της μήνυσης

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα, παρά μόνο ηθική δικαίωση», δήλωσε ο 22χρονος τραγουδιστής, που κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του 22χρονου, η καταγγελία αφορά σε ασεμνείς χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε επίπεδο εργασιακού χώρου.

Όπως εξήγησε ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος πρόκειται για πράξεις που συνέβησαν την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ο νεαρός καλλιτέχνης είπε πως «είναι κάτι δύσκολο, κάτι πρωτόγνωρο», όταν ερωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά την μήνυση που κατέθεσε.

Σε άλλη ερώτηση, γιατί δεν έχει σβήσει τις φωτογραφίες του με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα social media, o Στέφανος Παπαδόπουλος ανέφερε: «η δουλειά μου είναι, να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό».

 

«Ούτε καθυστέρησε, ούτε επιζητά κανένα χρηματικό ποσό» λέει ο δικηγόρος του 22χρονου

Ο 22χρονος τραγουδιστής έφτασε μαζί με τον δικηγόρο του στα δικαστήρια της Ευελπίδων το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12).

Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους: «Πάμε στην εισαγγελία Πρωτοδικών για τα νόμιμα, για να χυθεί φως σε μία ιστορία, που πρέπει, και από εκεί και πέρα τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς για την δήλωση που έκανε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης απάντησε: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Καμία εκβίαση».

«Δεν έχει περάσει ούτε 8μηνο γι’ αυτά που γίνονταν. Ούτε καθυστέρησε, ούτε επιζητά κανένα χρηματικό ποσό. Επιζητά μόνο τη δικαίωσή του από τη Δικαιοσύνη με τα πραγματικά περιστατικά και τους μάρτυρες που έχει και τα έγγραφα που έχει», είπε ο δικηγόρος του 22χρονου σε άλλες δηλώσεις του και εξήγησε ότι «τα σοβαρότερα αδικήματα αφορούν έτερο πρόσωπο».

«Επιλέχτηκε η μέρα η συγκεκριμένη γιατί πράγματι όταν θέλεις να παρουσιάσεις μία μήνυση ή ένα δικόγραφο για να το καταθέσεις για να στηρίξεις την θέση του εντολέως σου πρέπει να είσαι οργανωμένος. Σήμερα οδηγηθήκαμε στην κατάθεση, ούτε το σχετίζουμε με πρεμιέρες. Ούτε φυσικά είναι θέματα εκβιασμού ούτε  κρύβονται επιχειρηματίες από πίσω μου, όπως ακούστηκαν. Δεν ισχύουν», πρόσθεσε ο δικηγόρος του νεαρού καλλιτέχνη.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε», ενώ σημείωσε ότι η καταγγελία κατατίθεται λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Ένα ποτήρι την ημέρα από αυτόν τον χυμό μειώνει τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή και την πίεση

ΑΑΔΕ: Έρχεται το… ΔΕΟΣ – Όλες οι λεπτομέρειες για τον ενιαίο ελεγκτικό μηχανισμό για το οικονομικό έγκλημα

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2026 – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων στις Σέρρες – ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων των αγροτών σε ξενοδοχείο στον Λευκώνα Σερρών, όπου...
15:05 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη Βαλυράκη: Καταθέτει ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας – «Δέχτηκα πιέσεις να μη μιλήσω, πήγα να ψωνίσω και αυτοκίνητο με χτύπησε στο πόδι»

Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκε σήμερα ο Ευάγγελος Ασμάνης, αυτόπτης μάρτυρας των τελευταίων στιγμώ...
14:35 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε αρχίζουν ξανά οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής τη νέα χρονιά

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, με τέσσερις, συνολικά, συνεδριάσεις μέσα στην εβδομάδα, θα αρχί...
14:24 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο 54χρονος λογιστής για τις παράνομες επιδοτήσεις στα Γιαννιτσά

Προφυλακίστηκε ο 54χρονος λογιστής που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα με παράνομες επιδ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα