Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ζήτησα χρήματα, παρά μόνο ηθική δικαίωση» – Οι πρώτες δηλώσεις του 22χρονου μετά την κατάθεση της μήνυσης

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα, παρά μόνο ηθική δικαίωση», δήλωσε ο 22χρονος τραγουδιστής, που κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του 22χρονου, η καταγγελία αφορά σε ασεμνείς χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε επίπεδο εργασιακού χώρου.

Όπως εξήγησε ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος πρόκειται για πράξεις που συνέβησαν την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ο νεαρός καλλιτέχνης είπε πως «είναι κάτι δύσκολο, κάτι πρωτόγνωρο», όταν ερωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά την μήνυση που κατέθεσε.

Σε άλλη ερώτηση, γιατί δεν έχει σβήσει τις φωτογραφίες του με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα social media, o Στέφανος Παπαδόπουλος ανέφερε: «η δουλειά μου είναι, να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό».

«Ούτε καθυστέρησε, ούτε επιζητά κανένα χρηματικό ποσό» λέει ο δικηγόρος του 22χρονου

Ο 22χρονος τραγουδιστής έφτασε μαζί με τον δικηγόρο του στα δικαστήρια της Ευελπίδων το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12).

Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους: «Πάμε στην εισαγγελία Πρωτοδικών για τα νόμιμα, για να χυθεί φως σε μία ιστορία, που πρέπει, και από εκεί και πέρα τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς για την δήλωση που έκανε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης απάντησε: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Καμία εκβίαση».

«Δεν έχει περάσει ούτε 8μηνο γι’ αυτά που γίνονταν. Ούτε καθυστέρησε, ούτε επιζητά κανένα χρηματικό ποσό. Επιζητά μόνο τη δικαίωσή του από τη Δικαιοσύνη με τα πραγματικά περιστατικά και τους μάρτυρες που έχει και τα έγγραφα που έχει», είπε ο δικηγόρος του 22χρονου σε άλλες δηλώσεις του και εξήγησε ότι «τα σοβαρότερα αδικήματα αφορούν έτερο πρόσωπο».

«Επιλέχτηκε η μέρα η συγκεκριμένη γιατί πράγματι όταν θέλεις να παρουσιάσεις μία μήνυση ή ένα δικόγραφο για να το καταθέσεις για να στηρίξεις την θέση του εντολέως σου πρέπει να είσαι οργανωμένος. Σήμερα οδηγηθήκαμε στην κατάθεση, ούτε το σχετίζουμε με πρεμιέρες. Ούτε φυσικά είναι θέματα εκβιασμού ούτε κρύβονται επιχειρηματίες από πίσω μου, όπως ακούστηκαν. Δεν ισχύουν», πρόσθεσε ο δικηγόρος του νεαρού καλλιτέχνη.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε», ενώ σημείωσε ότι η καταγγελία κατατίθεται λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.