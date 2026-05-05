Κατερίνα: Η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου έγινε ξανθιά

Νάντια Ρηγάτου

Lifestyle

Katerina_TaParaponaMou02

Η νεαρή τραγουδίστρια είναι αγνώριστη στο νέο της βίντεοκλιπ.

Η Κατερίνα που από την πρώτη στιγμή κατάφερε να ξεχωρίσει με τη σπουδαία φωνή της τολμά να κάνει την ανατροπή και γίνεται ξανθιά για τις ανάγκες του νέου της βίντεοκλιπ.

Πρόκειται για το νέο της hit «Τα Παράπονα Μου», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Μετά την επιτυχία των singles «Χημεία» και «Ακούστε τι μου λέει», επιστρέφει με μία ακόμη δυνατή πρόταση που ήδη ξεχωρίζει.

Το video εντυπωσιάζει από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, με μια ανατρεπτική εικόνα που δημιουργεί αίσθηση μυστηρίου, ενώ η κινηματογραφική αφήγηση εξελίσσεται με δυνατές σκηνές συνθέτοντας ένα έντονο και δυναμικό video clip.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Steven Airth και την παραγωγή η White Mask Media, απογειώνοντας αισθητικά το αποτέλεσμα, ενώ το τραγούδι είναι σε στίχους Απόστολου Μπούρα και μουσική Γρηγόρη Βαξαβανέλη και έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, σημειώνοντας ισχυρή απήχηση στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok.
Δείτε εδώ το video clip:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ: Ανησυχία για πιθανή μετάδοση χανταϊού μεταξύ επιβατών του κρουαζιερόπλοιου

Καμία διακοπή ινσουλινών στην Ελλάδα- Διευκρινίσεις της Φαρμασέρβ-Λίλλυ

Πιερρακάκης: Το ερώτημα είναι, θέλουμε να είμαστε η γενιά πολιτικών που θα απελευθερώσει το δυναμικό της ΕΕ ή όχι;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 1,10%, στα 224,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Anthropic και OpenAI: Η νέα μάχη για την κυριαρχία στην εταιρική τεχνητή νοημοσύνη

Facebook: Οδηγός επιβίωσης απέναντι στην πτώση της οργανικής απήχησης – Πώς να «χορέψετε» τον αλγόριθμο
περισσότερα
18:48 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του

Βαρύ πένθος βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, Πολυ...
18:06 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Μαρία Κανελλοπούλου: «Είμαι καθηγήτρια στο άγχος, το διδάσκω»

Για το άγχος που έχει πριν ανέβει στη σκηνή, μίλησε η Μαρία Κανελλοπούλου σε δηλώσεις της στου...
16:55 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Τάσος Ιορδανίδης: «Πέρασα 3,5 μήνες σε οικογενειακό επίπεδο πάρα πολύ δύσκολα…» – Η εξομολόγηση για το θέμα υγείας

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον Τάσο Ιορδανίδη σε εκδήλωση, με τον ηθ...
16:30 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ζωή Παπαδοπούλου: «Είχα δύο αποβολές – Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος στη ζωή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Ζωή Παπαδοπούλου, η οποία προβλήθηκε την...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή