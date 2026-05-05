Κηφισιά: «Με χτύπησε στη μέση και πονούσα επί 3 ημέρες, έφυγε ατάραχος» – Οι στιγμές φόβου που βίωσε θύμα του 28χρονου ντελιβερά

Τον τρόμο είχε προκαλέσει σε Κηφισιά, Ερυθραία και Εκάλη ο 28χρονος διανομέας που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε πεζούς. Μέσα σε 15 ημέρες είχε κάνει 7 επιθέσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει έως τώρα στις Αρχές.

Γυναίκα- θύμα του 28χρονου περιέγραψε στην εκπομπή LiveNews στο MEGA, τις στιγμές φόβου που βίωσε όταν εκείνος την πλησίασε και χωρίς να πει λέξη, την χτύπησε με την πέτρα.

Η συγκεκριμένα γυναίκα δέχτηκε επίθεση μέρα μεσημέρι στις 30 Απριλίου, όταν βγήκε για περπάτημα.

«Περπατούσα στην οδό Ρόδων το μεσημέρι της Πέμπτης και βρισκόμουν στο αριστερό πεζοδρόμιο. Είδα έναν ντελιβερά στα δεξιά μου, αλλά δεν έδωσα σημασία. Φάνηκε σαν να περιμένει να δώσει παραγγελία. Όταν πέρασα στο οπτικό του πεδίο με χτύπησε μία πέτρα στην αριστερή πλευρά της μέσης» είπε η γυναίκα και συνέχισε:

«Κοντοστάθηκα, δεν ήξερα από πού μου ήρθε, κοίταξα δεξιά μου και ήταν αυτός. Με κοίταζε ικανοποιημένος χωρίς να πει κάτι. Τον έβρισα στην αρχή και μετά φώναξα «βοήθεια». Εκείνος ανέβηκε ατάραχος στο μηχανάκι του και έφυγε. Με είχε δει που περπατούσα, με προσπέρασε και μετά περίμενε. Η πέτρα ήταν αρκετά μεγάλη και επί τρεις ημέρες πονούσα χαμηλά στη μέση και στο πόδι».

Η ίδια υποστήριξε ότι «αν ήμουν στο πάνω πεζοδρόμιο θα ήταν πολύ πιο κοντά μου και θα μπορούσε να με έχει χτυπήσει και στο κεφάλι. Πήγα στην Αστυνομία και έδωσα τα στοιχεία του γιατί πρόλαβα να πάρω και την πινακίδα του».

Κηφισιά: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος του ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το dikastiko.gr, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για μία κακουργηματική πράξη και πέντε πλημμελήματα:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (σε βαθμό κακουργήματος),

επικίνδυνη σωματική βλάβη,

πρόκληση επικίνδυνης βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου,

οπλοφορία,

οπλοχρησία,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, στον οποίο αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε στάδιο κύριας ανάκρισης, όπου θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης διάσταση των γεγονότων.

Τουλάχιστον 7 επιθέσεις με πέτρες σε 15 ημέρες είχε πραγματοποιήσει ο 28χρονος διανομέας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τουλάχιστον 7 επιθέσεις με πέτρες σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία είχε πραγματοποιήσει τις τελευταίες 15 ημέρες ο 28χρονος διανομέας που συνελήφθη.

Σύμφωνα την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. διακριβώθηκε η δράση του 28χρονου αλλοδαπού διανομέα, ο οποίος το τελευταίο δεκαπενθήμερο προέβαινε σε επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων, ρίπτοντας πέτρες, σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Ο δράστης συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (4/5) στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι ο Θάνος Πλεύρης έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να εξετάσουν την άρση του καθεστώς νομιμότητας του 28χρονου αλλοδαπού.

Πώς δρούσε ο 28χρονος

Ειδικότερα, από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., αναφορικά με καταγεγραμμένες επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία με ρίψεις πετρών από άγνωστο δράστη ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο διανομών, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος ο οποίος αναζητούνταν.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες της 4-5-2026, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από Αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελλόμενων επιθέσεων, ο δράστης, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κινούμενος κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας στις περιοχές της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και προέβαινε σε ρίψεις πετρών, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές.

Προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του, ο δράστης, φορούσε προστατευτικό κράνος.

Τουλάχιστον 7 επιθέσεις – Τραυμάτισε και ανήλικη

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ σε μία περίπτωση επιτέθηκε και τραυμάτισε ανήλικη. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις επιθέσεων σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.