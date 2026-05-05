Νένα Μεντή για την Άννα Παναγιωτοπούλου: «Όπου έκανα εγώ μια στραβή, της ζητούσα συγγνώμη και της έλεγα…»

Στον καναπέ του «Στούντιο 4» κάθισε την Τρίτη 5 Μαΐου η Νένα Μεντή. Η σπουδαία ηθοποιός με την επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για την αείμνηστη συνάδελφό της, Άννα Παναγιωτοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Παναγιωτοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή τον Μάιο του 2024. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην θρυλική σειρά του MEGA «Οι τρεις Χάριτες», η οποία λατρεύτηκε από τον κόσμο.

Μιλώντας με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η Νένα Μεντή ανέφερε πως: «Παιδιά, είναι πολύ μικρή η ζωή. Δηλαδή, σας λέω κάτι επειδή είστε νέοι. Από τα 60 μου μέχρι σήμερα, πέρασε σαν μια ανάσα η ζωή. Με δύσκολα πράγματα, με επικίνδυνα πράγματα, με κούραση μεγάλη, με αγωνία για τη ζωή ανθρώπων δικών μου. Είναι το τίποτα, αλήθεια.

Είναι το τίποτα και βλέπεις τώρα εδώ ένα τέταρτο, πόσο ήταν το βίντεο, και λες “πότε έχουν γίνει όλα αυτά;”. Αυτά θέλουν χρόνια. Αλλά δεν μένει τίποτα παιδιά, δεν μένει τίποτα».

Η εξομολόγηση για την Άννα Παναγιωτοπούλου

Στη συνέχεια, η Νένα Μεντή είπε για την Άννα Παναγιωτοπούλου ότι: «Η Άννα πέρα από την προσωπική μου σχέση, που δεν ταιριάζαμε, αλλά αγαπιόμαστε και αλληλοεκτιμιόμαστε. Δεν ταιριάζαμε σαν άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου φίλη μου η Άννα. Ήταν μια αγαπημένη μου συνάδελφος. Κατάλαβες; Δεν ήταν η φίλη μου. Είχε άλλα μυαλά από τα δικά μου τελείως, άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ».

«Όμως έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο με την Άννα. Αυτό γινόταν τυχαία. Καταρχήν με το “Ελεύθερο Θέατρο” που ήταν η Άννα, κάναμε 4-5 παραστάσεις εκεί, και μετά επιλογή μας. Πήγαμε περιοδεία πέσανε και οι “Χάριτες”, που μας ένωσαν πολύ, περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά. Χωρίς καμία ένταση», συνέχισε.

Ακόμα, εξήγησε πως: «Δηλαδή μια δύσκολη δουλειά, μαζί με θέατρο, κάθε μέρα γύρισμα… Ποτέ! Με την Μίνα κάτι είχαμε λίγο. Ασήμαντα, ασήμαντα! Αλλά εγώ με την Άννα ποτέ.

Τα πήγα πάντα πάρα πολύ καλά και όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από εμένα, της ζητούσα συγγνώμη και της έλεγα: “Αννούλα μου δεν αφορούσε εσένα. Έκανα εγώ ένα σχόλιο”. Είχε ανασφάλειες η Άννα. Συνήθως αυτοί με το μεγάλο ταλέντο έχουν ανασφάλειες».