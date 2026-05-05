Τραμπ: Στο επίκεντρο η «πολύτιμη» ανακαίνιση της αίθουσας δεξιώσεων – Πώς από το «εγώ πληρώνω, όχι η χώρα», μπαίνουν στο παιχνίδι και τα χρήματα των φορολογουμένων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εδώ και μήνες υπονοούσε ότι ο απερχόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, ενδέχεται να έχει διαπράξει έγκλημα, επειδή το κόστος ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων της Fed αυξήθηκε κατά περίπου 30% στη διάρκεια της θητείας του.

Σύμφωνα με το CNN όμως, το κόστος της “πολύτιμης” ανακαίνισης του Ντόναλντ Τραμπ —της αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου— έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ως ποσοστό επί της αρχικής του εκτίμησης.

Και φαίνεται όλο και περισσότερο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έλεγε την αλήθεια όταν δήλωνε πως το έργο δεν θα επιβάρυνε «στο ελάχιστο τους φορολογούμενους».

Η μεγάλη είδηση της Δευτέρας ήταν ότι η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, ζήτησε χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία θα μπορούσε να διατεθεί για θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την αίθουσα δεξιώσεων των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα χρήματα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί αποκλειστικά από την κομματική γραμμή των Ρεπουμπλικανών και το οποίο κατά τα άλλα επικεντρώνεται στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, προορίζονται για «προσαρμογές και αναβαθμίσεις ασφαλείας». Οι χρήσεις για την ασφάλεια “περιλαμβάνουν” εργασίες στους χώρους του Λευκού Οίκου «για την υποστήριξη βελτιώσεων από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, οι οποίες σχετίζονται με το Έργο Εκσυγχρονισμού της Ανατολικής Πτέρυγας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Έργο Εκσυγχρονισμού της Ανατολικής Πτέρυγας» είναι η ονομασία για την αντικατάσταση της Ανατολικής Πτέρυγας με την αίθουσα δεξιώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων θα χρησιμοποιηθεί απαραίτητα για σκοπούς που σχετίζονται με την αίθουσα. Ωστόσο, κανένα άλλο έργο δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη ενότητα του νομοσχεδίου.

Και αυτό είναι πραγματικά δύσκολο να συμβιβαστεί με την προηγούμενη ρητορική του Τραμπ σχετικά με το κόστος.

«Εγώ το πληρώνω, όχι η χώρα»

Με βάση το CNN, από την αρχή αυτής της διαδικασίας, που πλέον μετρά εννέα μήνες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνιζε ότι δεν θα συμπεριληφθούν χρήματα των φορολογουμένων — παρά μόνο πόροι από δωρητές και από τον ίδιο.

«Εγώ το πληρώνω, όχι η χώρα», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο. Ακόμα, τον Οκτώβριο είχε προσθέσει ότι το έργο θα πληρωθεί «100% από εμένα και κάποιους φίλους μου».

Δύο μήνες μετά, τον Δεκέμβριο, είχε δηλώσει ότι θα γίνει «εντελώς δωρεάν», ενώ τον Φεβρουάριο είχε αναφέρει ότι «δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επιβάρυνση για τον φορολογούμενο».

Επιπλέον, τον Μάρτιο είχε δηλώσει ότι θα κόστιζε «μηδέν δολάρια των φορολογουμένων».

Ωστόσο, το προτεινόμενο κόστος ασφαλείας είναι τώρα η δεύτερη φορά μέσα σε μόλις μία εβδομάδα που οι σύμμαχοι του Τραμπ στο Κογκρέσο προτείνουν χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους για το τεράστιο έργο. Μετά τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα, οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, Κέιτι Μπριτ από την Αλαμπάμα και Έρικ Σμιτ από το Μισούρι, πίεσαν ώστε οι φορολογούμενοι να αναλάβουν τον λογαριασμό των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή της ίδιας της αίθουσας, αντί για τους δωρητές και τον Τραμπ. Ισχυρίστηκαν ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια καθιστούσαν την κίνηση αυτή απαραίτητη.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει σε ερώτηση του CNN σχετικά με το αν στηρίζει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ωστόσο, την Τρίτη άφησε να εννοηθεί ότι υποστηρίζει το αίτημα για το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που αφορά στην ασφάλεια.

«Ο Λευκός Οίκος χαιρετίζει την τελευταία πρόταση του Κογκρέσου στο πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας σε σχέση με το προ πολλού καθυστερημένο “Έργο Εκσυγχρονισμού της Ανατολικής Πτέρυγας”», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ινγκλ. «Το Κογκρέσο ορθώς αναγνώρισε την ανάγκη για αυτά τα κεφάλαια».

Ο Ίνγκλ δήλωσε ότι τα γεγονότα στο δείπνο κατέδειξαν την ανάγκη να «θωρακιστεί πλήρως και ολοκληρωτικά το συγκρότημα του Λευκού Οίκου».

Εν τω μεταξύ, το γραφείο του γερουσιαστή Τσακ Γκράσλι, ο οποίος ηγείται της Επιτροπής Δικαιοσύνης, υπονόησε ότι τα χρήματα για την ασφάλεια της αίθουσας δεξιώσεων δεν προορίζονταν, τεχνικά, για την ίδια την αίθουσα.

Το νομοσχέδιο ορίζει πράγματι ότι τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για «μη σχετιζόμενα με την ασφάλεια στοιχεία» του έργου. Ωστόσο, το κόστος ασφαλείας φαίνεται πως αποτελεί σημαντικό μέρος του ίδιου του έργου. Το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την ασφάλεια είναι ποσό μεγαλύτερο από τα 400 εκατομμύρια δολάρια που ο Λευκός Οίκος έχει ορίσει ως κόστος για την κατασκευή της αίθουσας.

Η πρώην Ανατολική Πτέρυγα βρισκόταν πάνω από ένα υπόγειο καταφύγιο. Υπάρχει μεγάλη μυστικότητα γύρω από την ανακατασκευή αυτού του καταφυγίου, αν και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα πρόκειται για ένα «τεράστιο συγκρότημα» κάτω από την αίθουσα δεξιώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα καταφύγιο και άλλα συστήματα ασφαλείας στρατιωτικού επιπέδου.

Παράλληλα, αυτό το κόστος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατέδειξε επίσης το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε αυτό το έργο. Στην πραγματικότητα, το νούμερο αυτό είναι ήδη διπλάσιο από εκείνο που είχε παρουσιάσει αρχικά ο Λευκός Οίκος.

Όταν ανακοινώθηκε το έργο, το εκτιμώμενο κόστος ήταν 200 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν λίγο μεγαλύτερο και θα κόστιζε 250 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Οκτώβριο, το ποσό αυξήθηκε στα 300 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ανέβασε το κόστος στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε επίσης και άλλες υποσχέσεις σχετικά με το έργο οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διαβεβαίωσης ότι η κατασκευή της αίθουσας δεν θα απαιτούσε την κατεδάφιση της υπάρχουσας Ανατολικής Πτέρυγας. Έπειτα, τον Οκτώβριο, η Ανατολική Πτέρυγα κατεδαφίστηκε ξαφνικά και με σοκαριστικό τρόπο τον Οκτώβριο.

«Το εύρος και το μέγεθος του έργου ήταν πάντα πιθανό να μεταβληθούν καθώς αυτό εξελισσόταν», εξήγησε τότε στο Reuters ένας κορυφαίος βοηθός του Λευκού Οίκου.

Φαίνεται ότι αυτή δεν ήταν η μόνη υπόσχεση που υπόκειτο σε αλλαγές. Και οι μεταβαλλόμενοι όροι της κατασκευής και του κόστους της φαίνεται να αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Αντιδημοφιλές το έργο

Αυτό το έργο δεν υπήρξε ποτέ δημοφιλές, ήδη από την ξαφνική κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας το περασμένο φθινόπωρο.

Ακόμη και μετά τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και εν μέσω των επιχειρημάτων των Ρεπουμπλικανών ότι η αίθουσα ήταν απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, οι Αμερικανοί δεν φάνηκαν να αλλάζουν γνώμη. Μια δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News έδειξε ότι το έργο παρέμενε αντιδημοφιλές με αναλογία 2 προς 1, ενώ στους πολίτες με τις πιο έντονες απόψεις, η αντίθεση έφτανε το 3 προς 1.

Αυτή η δημοσκόπηση διενεργήθηκε επίσης προτού αρχίσει να παρεισφρύει η ιδέα της χρήσης του δημόσιου χρήματος. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τη στήριξη ακόμη περισσότερο. Και ας μην ξεχνάμε πως η δεύτερη θητεία του Τραμπ ξεκίνησε με μεγάλη έμφαση στην υποτιθέμενη εξοικονόμηση χρημάτων των φορολογουμένων, μέσω του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν το πόσο λίγη πολιτική προνοητικότητα έχει αφιερωθεί σε κάτι που προφανώς ο Τραμπ θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. Όμως, όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα αυτή η ρεπουμπλικανική σύνθεση του Κογκρέσου, θα προωθήσει πολιτικά μη δημοφιλείς ιδέες αν το απαιτήσει ο Τραμπ — προφανώς ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό.