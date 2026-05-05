ΠΑΕ Ολυμπιακός: Συνεχάρη την ΚΑΕ για την πρόκρισή της στo Final Four της Αθήνας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη, μέσω ανάρτησης στα social media, την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου για την πρόκρισή της στο Final Four της Euroleague, μετά τον αποκλεισμό της Μονακό στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έκανε σχετική ανάρτηση στο X, μετά τη νίκη των Πειραιωτών στο Πριγκιπάτο, και έστειλε τα συγχαρητήριά της στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

🔴⚪ Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! pic.twitter.com/1sGgtexlyS — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 5, 2026

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα έχει την ευκαιρία, εντός Ελλάδας, να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.