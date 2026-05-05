Euroleague: Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό κι «έφυγε» πανηγυρικά για το Final Four της Αθήνας

Ο Ολυμπιακός… σκούπισε τη Μονακό και προκρίθηκε πανηγυρικά στο 15ο φάιναλ φορ της Ιστορίας του και πέμπτο διαδοχικό! Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα με 105-82 από το Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, γράφοντας το 3-0 και παίρνοντας το πρώτο «εισιτήριο» για το φάιναλ φορ της Αθήνας!

O «Θρύλος» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί νικώντας για τρίτη φορά την Μονακό, με 105-82, κλείνοντας θέση στο Final Four της Αθήνας. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός σημείωσε 13 τρίποντα στο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας την καλύτερη του επίδοση στην Euroleague.

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήθελε την νίκη για να κλειδώσει την είσοδο του στο Final Four της Αθήνας, η Μονακό μπήκε αρκετά ορεξάτη για να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα των Πειραιωτών. Ο Τζέιμς και ο Χέιζ βρήκαν στόχο στις πρώτες επιθέσεις των Γάλλων για το 7-0. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να σκοράρει από το τρίποντο με τον Γουόκαπ για το 7-3, ενώ στην συνέχεια μπήκαν και οι Βεζένκοφ-Φουρνιέ, καθώς έφεραν τους “ερυθρόλευκους” μπροστά στο σκορ με 18-15. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 17-26 και την Μονακό να μην μπορεί να βρει εύκολα σκορ.

Στην δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες συνέχισαν στο ίδιο επίπεδο, καθώς η Μονακό είχε αρκετά μικρό rotation και οι αντοχές των παικτών της, ήταν αρκετά περιορισμένες με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός και πάλι με τους Φουρνιέ-Βεζένκοφ, αλλά και τον Γουόκαπ που ήταν αρκετά δραστήριος επιθετικά, έφτασε την διαφορά στο +21 και το 61-40, με τους Μονεγάσκους να είναι απλά παρατηρητές στην συγκεκριμένη κατάσταση και τους Πειραιώτες να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στο Final Four.

Στο δεύτερο μέρος η κατάσταση ήταν μη-αναστρέψιμη για την Μονακό, με τον Ολυμπιακό να διαβάζει σωστά τα δεδομένα της άμυνας των γηπεδούχων στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν πατούσε το γκάζι οι Πειραιώτες, ήταν ικανοί να φτάσουν με τρομερή άνεση το +20, ακόμα και όταν ο Τζέιμς με τον Στραζέλ μείωναν στους 15-12 πόντους. Στην τελική οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισαν με επιτυχία την σειρά με τους Μονεγάσκους, σε μια σειρά που είχαν από την αρχή τα ηνία. Το τελικό σκορ, έδειξε για μια ακόμα φορά γιατί ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί στην σειρά, αλλά και το γεγονός πως θα βρεθεί για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο Final Four, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το “Telekom Center Athens”.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

To πρόγραμμα των Game 3 για τα playoffs της Euroleague:

Τρίτη 5 Μαΐου

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69 (1-2 νίκες)

20:45 Μονακό – Ολυμπιακός (0-2 νίκες)

