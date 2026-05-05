Χριστίνα Μπόμπα για τη σχέση της με τη γυμναστική: «Με έβγαλε off για πολύ χρόνο η δίδυμη κύηση…»

Με το θέμα της γυμναστικής ασχολήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο επεισόδιο του podcast της, στο οποίο ήταν καλεσμένος ο αθλητής και προπονητής Γιάννης Δελαβίνιας.

Η influencer και επιχειρηματίας, στην εκπομπή της μοιράστηκε και την προσωπική της εμπειρία με τη γυμναστική, και περιέγραψε το πώς επανήλθε σε ένα πρόγραμμα, μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της.

Μιλώντας με τον Γιάννη Δελαβίνια, η Χριστίνα Μπόμπα ανέφερε πως: «Για να καταθέσω έτσι μία προσωπική εμπειρία, εμένα με έβγαλε off για πολύ χρόνο η δίδυμη κύηση, ότι γέννησα τα μωρά, θήλαζα, χρειαζόμουν τον χρόνο μου».

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ, είναι αυτό που είπες ακριβώς. Ότι πήγα από το μηδέν στο ένα. Είπα ότι μία φορά την εβδομάδα θα κάνω γυμναστική, βρέξει χιονίσει. Μετά άρχισε να πηγαίνει από το ένα στο δύο. Ήμουν όμως πάρα πολύ ήρεμη με τον εαυτό μου, συνεπής, και σιγά-σιγά».

«Δηλαδή πέρασαν δύο χρόνια για να είμαι τρεις φορές την εβδομάδα, και τώρα κοντεύουμε πέντε χρόνια και κάνω σχεδόν κάθε μέρα γυμναστική. Αλλά αυτό χτίστηκε αργά και με αγάπη και σωστά και χωρίς αυτό το 0-100, που το πιο πιθανό είναι να το παρατούσα», πρόσθεσε.