Ναύπακτος: Πάπια πέθανε στην αυλή σπιτιού όπου πήγαινε κάθε χρόνο για να γεννήσει τα αυγά της – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΠΑΠΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Μία πάπια, που ζούσε στον δημοτικό χώρο όπου βρίσκονται και οι υπόλοιπες πάπιες στο Γρίμποβο, στη Ναύπακτο, μπροστά από τον κήπο του Ξενία, είχε αναπτύξει μία σταθερή συνήθεια τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο άφηνε το Γρίμποβο και κατευθυνόταν στην αυλή του ζωγράφου Γιάννη Αρτινόπουλου, για να γεννήσει τα αβγά της.

Την Τρίτη το πρωί, η πάπια ακολούθησε ξανά την ίδια διαδρομή. Πέταξε από τον φάρο, διέσχισε τη γνώριμη πορεία και έφτασε στην αυλή. Αυτή τη φορά, όμως, δεν πήγε εκεί για να αφήσει αβγά, αλλά λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, η πάπια πλησίασε ήρεμα τη σύζυγο του ζωγράφου, Κατερίνα Σάββα. Εκείνη την πήρε στην αγκαλιά της με στοργή και, μέσα σε αυτή την αγκαλιά, η πάπια «έφυγε» ήσυχα και γαλήνια.

Το περιστατικό προκάλεσε συγκίνηση στην περιοχή, καθώς η παρουσία της πάπιας είχε συνδεθεί με μία επαναλαμβανόμενη εικόνα των τελευταίων χρόνων. Η ετήσια επιστροφή της στην ίδια αυλή είχε δημιουργήσει μία ιδιαίτερη σχέση οικειότητας με τους ανθρώπους που τη δέχονταν στον χώρο τους.

