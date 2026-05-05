Δολοφονία στην Κρήτη: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 54χρονος εκτελεί τον 20χρονο στην Αμμουδάρα – Τον πυροβόλησε 4 φορές

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

δολοφονία Κρήτη

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Κρήτης τις εξελίξεις στην Αμμουδάρα, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός 20χρονου που καταγράφηκε σε ηχητικό ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΚΡΗΤΗ TV. Οι καταιγιστικοί πυροβολισμοί που ακούγονται στο βίντεο προκαλούν ανατριχίλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση.

Ο 54χρονος, που έχασε τον γιο του σε τροχαίο το 2023, φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές, ομολογώντας την πράξη του.

Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο

Το έγκλημα έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα. Ο δράστης, ηλικίας 54 ετών, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, στον 20χρονο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και προσπάθησε να διαφύγει, αρχίζοντας να τρέχει. Ο 54χρονος τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο που είχε γίνει το 2023.

Ωστόσο, ο δράστης έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε πισώπλατα τέσσερις φορές τον νεαρό, ηλικίας περίπου 20 ετών, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε πριν από λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Το τροχαίο με θύμα τον γιο του δράστη

Ήταν Νοέμβριος του 2023, όταν ο 17χρονος γιος του 54χρονου, σήμερα, δράστη, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Ο ανήλικος, που επέβαινε σε όχημα με οδηγό το σημερινό θύμα, είχε τραυματιστεί βαριά όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Ο ανήλικος είχε δώσει τότε μάχη επί 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, ωστόσο, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε.

Τον είχε απειλήσει ξανά με όπλο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του, ενώ μετά το τροχαίο, είχε είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε απειλήσει με όπλο τον ίδιο νεαρό.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το cretalive.gr:

