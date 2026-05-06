Σέρρες: Τηλεφωνική απάτη εις βάρος ηλικιωμένης – Συνελήφθη 56χρονος στη Θεσσαλονίκη για λεία 40.000 ευρώ

Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Περιπολικό

Απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σημειώθηκε στις Σέρρες, με τους δράστες να την πείθουν να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εξαπάτησαν τη γυναίκα μεθοδικά και στη συνέχεια πήραν τα χρήματα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών. Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 56χρονο υπήκοο Ρουμανίας σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 56χρονος φέρεται να ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε ακόμη μία υπόθεση απάτης, η οποία σημειώθηκε πρόσφατα στη Λάρισα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν πιθανούς συνεργούς και να εντοπίσουν τα χρήματα που αφαιρέθηκαν από την ηλικιωμένη. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερο δίκτυο τηλεφωνικών απατών, το οποίο δραστηριοποιείται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη (06/05) ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, να είναι προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα που ζητούν χρήματα με πρόσχημα επείγουσες καταστάσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επείγουσα παρέμβαση Παιδιάτρων για την προστασία ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Νέα «Στέγη Γονέων» από τη Ronald McDonald House στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΤτΕ: Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν θετικές παρά τους κινδύνους – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα κέρδη του...

Τουρισμός: Οι κενές θέσεις εργασίας και η αγωνία για τη σεζόν – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:36 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κηφισιά: «Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα» – Οι μαρτυρίες θυμάτων του ντελιβερά με τις… πέτρες και τα ερωτήματα για την πρόσληψη και την παραμονή του στην Ελλάδα

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται για τον 28χρονο διανομέα που είχε γίνει ο φόβος και ο...
23:34 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ναύπακτος: Πάπια πέθανε στην αυλή σπιτιού όπου πήγαινε κάθε χρόνο για να γεννήσει τα αυγά της – Δείτε βίντεο

Μία πάπια, που ζούσε στον δημοτικό χώρο όπου βρίσκονται και οι υπόλοιπες πάπιες στο Γρίμποβο, ...
22:51 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Φοβόταν για τη ζωή του ο 20χρονος, δεχόταν απειλές – Το τροχαίο του 2023 που «όπλισε» το χέρι του δράστη και οι ανησυχίες για αντίποινα

Σε σοκ βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του 20χρονου στην Κρήτη από την είδηση της εκτέ...
22:09 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Τρίτης  (5/5) η κλήρωση με αριθμό 3062 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή