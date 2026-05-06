Σέρρες: Τηλεφωνική απάτη εις βάρος ηλικιωμένης – Συνελήφθη 56χρονος στη Θεσσαλονίκη για λεία 40.000 ευρώ

Απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σημειώθηκε στις Σέρρες, με τους δράστες να την πείθουν να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εξαπάτησαν τη γυναίκα μεθοδικά και στη συνέχεια πήραν τα χρήματα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών. Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 56χρονο υπήκοο Ρουμανίας σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 56χρονος φέρεται να ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε ακόμη μία υπόθεση απάτης, η οποία σημειώθηκε πρόσφατα στη Λάρισα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν πιθανούς συνεργούς και να εντοπίσουν τα χρήματα που αφαιρέθηκαν από την ηλικιωμένη. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερο δίκτυο τηλεφωνικών απατών, το οποίο δραστηριοποιείται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη (06/05) ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, να είναι προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα που ζητούν χρήματα με πρόσχημα επείγουσες καταστάσεις.