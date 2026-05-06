MasterChef: Δύο ακόμα παίκτες βγήκαν στον τάκο – Ποιοι είναι υποψήφιοι

Στο επεισόδιο του MasterChef την Τρίτη 5 Μαΐου, οι διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν στο Τεστ Δημιουργικότητας, σε μια δοκιμασία που είχε ως βασικό ζητούμενο την πρωτοτυπία στη γεύση και στην παρουσίαση.

Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έθεσαν στους παίκτες μια ιδιαίτερη πρόκληση. Οι διαγωνιζόμενοι της κόκκινης και της μπλε μπριγάδας έπρεπε να αφήσουν στην άκρη τα συμβατικά σκεύη και να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους με διαφορετικό τρόπο.

Η δοκιμασία ζητούσε από τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα που βρίσκονταν στην κουζίνα. Οι μαγειρικές δημιουργίες έπρεπε να σερβιριστούν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα, αντί για τα συνηθισμένα πιάτα.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Μπλε Μπριγάδα βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας έφερε ανατροπές στην ομάδα, καθώς προέκυψαν δύο ακόμη υποψήφιοι προς αποχώρηση.