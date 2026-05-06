ΗΠΑ: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο βόρεια του Ντάλας

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ντάλας, Τέξας, Πυροβολισμοί

Ένας οπλισμένος άνδρας πυροβόλησε πέντε άτομα την Τρίτη (05.05) στο Τέξας, σκοτώνοντας δύο από αυτά, έπειτα από συνάντηση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κάρολτον, βόρεια του Ντάλας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση δεν φαίνεται να ήταν τυχαία. Ο δράστης φέρεται να γνώριζε τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, καθώς υπήρχε μεταξύ τους επιχειρηματική σχέση.

«Δεν ήταν τυχαία πράξη βίας και ο δράστης γνώριζε και τους δύο ανθρώπους που πυροβολήθηκαν θανάσιμα. Υπήρχε μια γνωστή επιχειρηματική σχέση. Προσπαθούμε ακόμη να εντοπίσουμε τι προκάλεσε τις πράξεις του» δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 69χρονος ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει. Η αστυνομία τον συνέλαβε ύστερα από σύντομη πεζή καταδίωξη, περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα παντοπωλείο.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα. Οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το Κάρολτον έχει πληθυσμό περίπου 130.000 κατοίκους και βρίσκεται 32 χιλιόμετρα βόρεια του Ντάλας. Περισσότεροι από 4.000 κάτοικοι είναι κορεατικής καταγωγής, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ.

