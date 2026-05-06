Νίκος Συρίγος για Γιώργο Λιάγκα: «Δεν θα συνυπήρχα ποτέ μαζί του – Οι συγνώμες του έγιναν ανέκδοτο»

Καλεσμένος στο The 2Night Show βρέθηκε ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος μίλησε για τη διαδρομή του στη δημοσιογραφία, τη μετάβασή του από το αθλητικό ρεπορτάζ στα κοινωνικά θέματα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τοποθετείται δημόσια.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε με εκτίμηση στη Σίσσυ Χρηστίδου, τονίζοντας τον ρόλο που είχε στη δική του τηλεοπτική πορεία τα τελευταία χρόνια. «Χωρίς τη Σίσσυ δεν θα είχα καταφέρει όσα κατάφερα αυτά τα πέντε χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Συρίγος μίλησε και για την επαγγελματική του αφετηρία, εξηγώντας ότι ξεκίνησε από το αθλητικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια πέρασε σε διαφορετικό πεδίο θεματολογίας. «Ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ και πέρασα στα κοινωνικά θέματα μέσω των sites της DPG. Σε κάποιους φαίνονται παράξενα αυτά που λέω στην τηλεόραση ή ότι ο λόγος μου είναι σκληρός. Στην τηλεόραση μιλάω ακριβώς όπως γράφω. Δεν άλλαξα τον λόγο μου επειδή έπρεπε να καλουπωθώ και δεν θα καλουπωθώ ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο», ανέφερε.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νίκος Συρίγος αναφέρθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο με τον οποίο ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 προσεγγίζει θέματα της επικαιρότητας. Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι μια επαγγελματική συνύπαρξη μεταξύ τους δεν θα ήταν δυνατή.

«Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Λιάγκα ποτέ. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει… Έχει γίνει πια ανέκδοτο “οι συγγνώμες του Λιάγκα”.

Εντάξει! Νισάφι πια. Τόσα χρόνια είσαι στην τηλεόραση, σταμάτα, μην το κάνεις… Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις, σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Συρίγος για τον Γιώργο Λιάγκα.