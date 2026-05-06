Δολοφονία στην Κρήτη: Στο Αστυνομικό Μέγαρο και η σύζυγος του 54χρονου ως συνεργός

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου Νικήστρατου Γ. στην Αμμουδάρα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη και της συζύγου του 54χρονου Κώστα Παρασύρη.

Ο 54χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 21χρονο στη μέση του δρόμου, καθώς φέρεται να τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του, Γιώργος, το 2023.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και τη σύζυγό του. Η γυναίκα συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που ο 54χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με το τραγικό τροχαίο δυστύχημα του 2023.

