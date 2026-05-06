Έκκληση 448 διπλωματών στην ΕΕ να «δράσει» κατά ισραηλινού σχεδίου για μαζικό εποικισμό της Δυτικής Όχθης

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

APTOPIX Israel Palestinians
(AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν, με ανοικτή επιστολή τους, τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να «δράσουν τώρα» απέναντι στην «παράνομη προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης, την οποία, όπως αναφέρουν, προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ μέσω του σχεδίου E1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών εποίκων.

«Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε συνεργασία με τους εταίρους τους, πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να αποτρέψουν το Ισραήλ να συνεχίσει την παράνομη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη», αναφέρουν οι 448 υπογράφοντες. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Τζουζέπ Μπορέλ και ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι Φέρχοφστατ.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το σχέδιο E1, το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές του, θα κόψει στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα εμποδίσει την εδαφική συνέχεια ενός μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Τον Δεκέμβριο, αρμόδια ισραηλινή αρχή δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και ηγέτες διαφόρων κρατών έχουν καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει το σχέδιο. Οι υπογράφοντες της επιστολής τονίζουν ότι την 1η Ιουνίου «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει πρόθεση να δημοσιεύσει λεπτομερείς προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη της ζώνης E1».

Ενόψει αυτής της προθεσμίας, οι πρώην αξιωματούχοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί άμεσα. «Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δράσουν τώρα — ειδικά κατά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 11ης Μαΐου», αναφέρουν στην επιστολή τους.

Οι υπογράφοντες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων. «Η ΕΕ πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να προχωρήσει στην επιβολή στοχευμένων κυρώσεων», σημειώνουν, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για ακύρωση «θεωρήσεων εισόδου» και απαγόρευση «εμπορικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ» σε βάρος όσων εμπλέκονται «σε δραστηριότητες παράνομου εποικισμού», ιδίως όσων «προωθούν» και «θέτουν σε εφαρμογή» το σχέδιο «για τη ζώνη E1».

Σύμφωνα με την ανοικτή επιστολή, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε τέτοια μέτρα είναι «πολιτικοί, ηγέτες οικισμών, η ισραηλινή “κτηματολογική υπηρεσία”, αντιπρόσωποι των τοπικών αρχών, πολεοδόμοι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εργολάβοι κατασκευής ακινήτων, επιχειρηματίες, τράπεζες και άλλοι χρηματοοικονομικοί θεσμοί».

Η Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που γειτονεύει με την Ιορδανία, βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Πέραν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ έχει καταλάβει και προσαρτήσει, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ο εποικισμός στη Δυτική Όχθη δεν έχει σταματήσει από το 1967, ανεξαρτήτως ισραηλινής κυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο, η διαδικασία έχει επιταχυνθεί επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία θεωρείται η πιο δεξιά που έχει σχηματιστεί στην ιστορία του Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τότε, η βία ανάμεσα στον τοπικό παλαιστινιακό πληθυσμό, τον ισραηλινό στρατό και ισραηλινούς εποίκους συνεχίζει να κλιμακώνεται. Πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι η αύξηση των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατέγραψε ρεκόρ το 2025, από τότε που ο ΟΗΕ άρχισε να τηρεί αναλυτικά στοιχεία για το ζήτημα, το 2017.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

