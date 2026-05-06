Την Πέμπτη η υπογραφή της Β’ φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση 220 ακόμη σχολείων σε όλη την Ελλάδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

σχολεία

Επισκευές και βελτιώσεις σε πάνω από διακόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η Β’ φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθεί και να υπογραφεί, την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τους συναρμόδιους υπουργούς, τους εκπροσώπους των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Αφορά πάνω από 220 σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες το προσεχές καλοκαίρι θα ανακαινιστούν περισσότερα από 220 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ενώ ήδη το 2025 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 430 σχολεία.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα αλλάξουν αισθητά προς το καλύτερο το περιβάλλον διδασκαλίας και εργασίας χιλιάδων μαθητών.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο παρεμβάσεις σε περισσότερες από 2500 σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με ένα σημαντικό ποσό από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως εντολοδόχο των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος σύμφωνα με τον σχεδιασμό διαμορφώνεται στα 650 εκατ. Ευρώ. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για τις παρεμβάσεις στα σχολεία και τα υπόλοιπα 400 εκατ. Ευρώ είναι συνεισφορά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (100 εκατ. δόθηκαν στην Ά φάση του προγράμματος και τα υπόλοιπα 300 εκατ. θα διατεθούν μέσω επιπλέον δωρεάς σε βάθος τριετίας).

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, μέσω δωρεάς, με 100 εκατ. ευρώ από τις παραπάνω τέσσερις συστημικές τράπεζες, υπήρξαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, αφορούσε τις μονάδες:

  • Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 28
  • Αττικής 103
  • Βορείου Αιγαίου 11
  • Δυτικής Ελλάδας 31
  • Δυτικής Μακεδονίας 12
  • Ηπείρου 17
  • Θεσσαλίας 25
  • Ιονίων Νήσων 11
  • Κεντρικής Μακεδονίας 80
  • Κρήτης 33
  • Νοτίου Αιγαίου 16
  • Πελοποννήσου 34
  • Στερεάς Ελλάδας 30

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Ανακαίνιση χώρων υγιεινής & δημιουργία προσβάσιμων W.C. για ΑμεΑ,
  • Επισκευές ραμπών ΑμεΑ,
  • Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί,
  • Βελτιώσεις στον αύλειο χώρο, με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία.

Προτεραιότητα με βάση τον σχεδιασμό του προγράμματος δόθηκε σε :

  • Ειδικά σχολεία,
  • Μονάδες σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές και
  • Σχολεία σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Η Νο1 αλλαγή που πρέπει να κάνετε για να ζήσετε περισσότερο – Τρεις γιατροί συμφωνούν

«Έχω εξαιρετικά υψηλή χοληστερίνη αλλά δεν ανησυχώ» – Τι έκανε και τελικά δεν χρειάστηκε να πάρει φάρμακα;

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, αλλάζει η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος- Όλε...

Σπίτι μου 2: Παρατείνεται η αγωνία για 2.000 δικαιούχους – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Εκστρατεία phishing πλήττει πάνω από 80 οργανισμούς με τη χρήση των εργαλείων RMM SimpleHelp και ScreenConnect

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία
περισσότερα
09:07 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης 5/5, γύρω στις 20.00 στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό ...
07:51 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος δράστης, συνελήφθη και η σύζυγός του – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ένα άγριο έγκλημα με «οσμή βεντέτας», σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στο Ηράκλ...
07:35 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου – Διασώθηκαν 9 ναυτικοί

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημ...
07:31 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Καραμπόλα στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών – Ένας τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο

Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στον Κηφισό , προκαλώντας σημαντικά προβλήμα...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή