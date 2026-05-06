Ryanair: Φεύγει από τη βάση της Θεσσαλονίκης – Η ενημέρωση στο προσωπικό

Η Ryanair φαίνεται να οδεύει προς οριστική αποχώρηση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία χαμηλού κόστους φέρονται να έχουν λάβει ενημέρωση ότι η βάση στο «Μακεδονία» βάση του προγραμματισμού της Ryanair αναμένεται να κλείσει με τη λήξη της καλοκαιρινής – high season- περιόδου.

Η Ryanair είχε αντιδράσει στην αύξηση των τελών του αεροδρομίου που αποφάσισε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, ενώ έκανε και ένσταση στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας πριν από μερικούς μήνες, η οποία τελικά απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η voria.gr, η διοίκηση της Ryanair αφήνει ανοιχτό παράθυρο επανόδου στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, δηλαδή για την επόμενη θερινή περίοδο, με ένα ωστόσο αεροσκάφος και προφανώς λιγότερες πτήσεις σε σχέση με σήμερα.

Σημειώνεται πως το προσωπικό στη βάση της low cost αεροπορικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 200 εργαζόμενοι και σταθμεύουν 3 αεροσκάφη.

Αντίστοιχες κινήσεις έχει κάνει και στο παρελθόν η Ryanair όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με αύξηση των τελών, συγκεκριμένα στα αεροδρόμια των Χανίων και της Κω. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία το πτητικό της πρόγραμμα δεν επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό, ενώ η διακοπή λειτουργίας των βάσεων δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στην επιβατική κίνηση των δύο προορισμών.