«Αναβρασμός» στη Θεσσαλονίκη για τη Ryanair: Νέος κύκλος επαφών του Στέλιου Αγγελούδη αύριο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

ryanair
Φωτογραφία: Unsplash

Διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της εταιρείας Ryanair είχε το απόγευμα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Ο κ. Αγγελούδης αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair, ενώ για το μεσημέρι (2.30 μμ) συγκαλεί σύσκεψη στο δημαρχιακό μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης.

Στη σύσκεψη, στην οποία έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, φορείς του τουρισμού, τα επιμελητήρια κ.α. θα γίνει πλήρης ενημέρωση για το θέμα και τη διαχείρισή του.

Διαμαρτυρία των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας για τη Ryanair

Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας πως αν επαληθευθεί θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό.

Επισημαίνει ακόμη ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας από τη βάση της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες και στηρίζει τις ενέργειες του δήμου Θεσσαλονίκης, που ζητεί, από την εταιρεία Ryanair και τις Αρχές του Αεροδρομίου, άμεση, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των σχετικών αναφορών, καθώς και την αποτροπή κάθε τυχόν σχεδιαζόμενης αποχώρησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επείγουσα παρέμβαση Παιδιάτρων για την προστασία ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Νέα «Στέγη Γονέων» από τη Ronald McDonald House στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΕΟΠΥΥ: Έναρξη νέας εφαρμογής Φακέλου Ασφάλισης Υγείας – Όλες οι λεπτομέρειες

FixItBnB: Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης από τη ΔΕΗ – Ποιους αφορά

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Anthropic και OpenAI: Η νέα μάχη για την κυριαρχία στην εταιρική τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
21:15 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο και την Κυριακή λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού γύρου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σάββατο, 9 Μάιου και την Κυριακ...
20:55 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 54χρονος εκτελεί τον 20χρονο στην Αμμουδάρα – Τον πυροβόλησε 4 φορές

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Κρήτης τις εξελίξεις στην Αμμουδάρα, μετά την...
19:28 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Βεντέτα στην Κρήτη: Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα – Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο

Ένα νέο έγκλημα με θύμα έναν 20χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα, σ...
19:04 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Γάζι – Αναφορές για έναν τραυματία

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλει...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή