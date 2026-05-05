Βεντέτα στην Κρήτη: Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα – Εκτέλεσε τον οδηγό που σκότωσε τον γιο του σε τροχαίο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

πυροβολισμοί Κρήτη

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πίσω από το έγκλημα κρύβεται μία βεντέτα, καθώς, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, που είχε εμπλακεί σε τροχαίο κατά το οποίο σκοτώθηκε το μοναχοπαίδι του.

Ο δράστης, ηλικίας 54 ετών, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και προσπάθησε να διαφύγει, αρχίζοντας να τρέχει.

Ωστόσο, ο δράστης έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε πισώπλατα τέσσερις φορές τον νεαρό, ηλικίας περίπου 20 ετών, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε πριν από λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου. 

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το creta24.gr:

 

