Βεντέτα στην Κρήτη: Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα – Εκτέλεσε τον οδηγό που σκότωσε τον γιο του σε τροχαίο

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πίσω από το έγκλημα κρύβεται μία βεντέτα, καθώς, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, που είχε εμπλακεί σε τροχαίο κατά το οποίο σκοτώθηκε το μοναχοπαίδι του.

Ο δράστης, ηλικίας 54 ετών, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και προσπάθησε να διαφύγει, αρχίζοντας να τρέχει.

Ωστόσο, ο δράστης έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε πισώπλατα τέσσερις φορές τον νεαρό, ηλικίας περίπου 20 ετών, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε πριν από λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

