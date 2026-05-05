Γιαγιά καταδικάστηκε για τη δηλητηρίαση της 4χρονης εγγονής της – Την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι

Μια γιαγιά κρίθηκε ένοχη για τη θανατηφόρα δηλητηρίαση της 4χρονης εγγονής της, αφού την ανάγκασε να πιει σχεδόν 250ml (μισή πίντα) ουίσκι.

Η Roxanne Record, 57 ετών, κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία την Παρασκευή για τον θάνατο της China Record, ύστερα από μια δίκη τριών ημερών στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, όπως ανέφερε το WAFB.

Η China πέθανε αφού την ανάγκασαν να καταναλώσει μονορούφι το υπόλοιπο ενός μπουκαλιού ουίσκι Canadian Mist ως τιμωρία επειδή ήπιε μια γουλιά, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το μικρό κορίτσι αναγκάστηκε να γονατίσει και να τελειώσει το μπουκάλι από τη Roxanne, ενώ η μητέρα της, Kadjah Record, παρακολουθούσε χωρίς να κάνει τίποτα, δήλωσαν οι εισαγγελείς στους ενόρκους. Η μητέρα έχει παραπεμφθεί σε ξεχωριστή δίκη για την υπόθεση.

Η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του παιδιού ήταν 0,680 όταν πέθανε, δηλαδή πάνω από οκτώ φορές το όριο που προβλέπει ο νόμος για έναν ενήλικα οδηγό. Ο θάνατος αποδόθηκε σε δηλητηρίαση από αλκοόλ από το ιατροδικαστικό γραφείο του Ανατολικού Μπατόν Ρουζ.

Η China είχε γκρίζα όψη και δεν ανέπνεε όταν κάποιος στο σπίτι κάλεσε το 100 και έφτασαν οι τραυματιοφορείς στο σημείο, ανέφερε η εφημερίδα The Advocate.

«Η γιαγιά της δεν την συμπάθησε ποτέ»

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η China είχε «διαφορετική» μεταχείριση από τη γιαγιά της σε σχέση με τα άλλα παιδιά στο σπίτι. «Η γιαγιά της δεν τη συμπάθησε ποτέ, μα ποτέ, δεν την αγάπησε και της φερόταν διαφορετικά από ό,τι στα άλλα παιδιά», δήλωσε η εισαγγελέας Dana Cummings στους ενόρκους την Τετάρτη.

Η Roxanne κατηγορούσε το μικρό παιδί ότι «έκλεβε» φαγητό και νερό και την τιμωρούσε συχνά, ανέφερε η Cummings. Η άσπλαχνη γιαγιά «απλώς συνέχισε την καθημερινή της ζωή ενώ η China πέθαινε», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Η Record βρισκόταν αρχικά αντιμέτωπη με κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου σε σχέση με τον θάνατο του παιδιού στο σπίτι της οικογένειας στο Μπατόν Ρουζ, τον Απρίλιο του 2022. Στη συνέχεια, απαλλάχθηκε από την κατηγορία του φόνου, καθώς η πολιτεία δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει την China.

Τι υποστήριξε η γιαγιά της 4χρονης

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι η γιαγιά προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ (τεχνητή αναπνοή) στο παιδί ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με τις πρώτες βοήθειες, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο ως ένα τραγικό δυστύχημα.

«Αυτό το μικρό κορίτσι έφυγε, και είναι μια τραγωδία που κανένας, καμία οικογένεια, κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει», είπε στους ενόρκους η δικηγόρος της Roxanne, Caitlin Fowlkes, σύμφωνα με την εφημερίδα The Advocate.

«Αλλά η τραγωδία δεν είναι το ίδιο με τον φόνο. Τα ατυχήματα δεν είναι το ίδιο με την πρόθεση. Και η θλίψη δεν είναι το ίδιο με την ενοχή», πρόσθεσε η δικηγόρος. Η Roxanne αναμένεται να καταδικαστεί αργότερα αυτό το καλοκαίρι.

Η Kadjah, η οποία είναι κόρη της Roxanne, είχε συλληφθεί τότε με τις κατηγορίες του φόνου πρώτου βαθμού και της κακοποίησης ανηλίκου και η δίωξή της γίνεται ξεχωριστά. Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουνίου.