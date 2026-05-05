Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, ποτέ δεν είχε»

«Το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα» καθώς κι ότι «δεν του αρέσει να παίζει παιχνίδια μαζί μας», δήλωσε σήμερα Τρίτη 5/5 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στα πλαίσια εκδήλωσης υποδοχής νεαρών αθλητών στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υπογράφει μια διακήρυξη σχετικά με το προεδρικό τεστ φυσικής κατάστασης που διεξάγεται στα σχολεία, αλλά γρήγορα αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, ευχαριστώντας τον Υπουργό Άμυνας Πϊτερ Χέγκσεθ για την «εξαιρετική συνέντευξη τύπου» που παραχώρησε νωρίτερα στο Πεντάγωνο.

«Το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα», ανέφερε ο Αμερικάνος Πρόεδρος. «Δεν είχε ποτέ. Το ξέρουν. Μου το εκφράζουν όταν τους μιλάω και μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε».

«Αυτοί [το Ιράν] δεν θέλουν να παίζουν παιχνίδια μαζί μας. Δεν τους αρέσει καθόλου. Θα το δείτε καθώς περνάει ο καιρός, θα το δείτε. Νομίζω ότι το έχετε ήδη δει. Ουσιαστικά εξουδετερώσαμε τον στρατό τους σε περίπου δύο εβδομάδες», ανέφερε ο Τραμπ.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», προσέθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα και με πομπώδη τρόπο ισχυριστεί ότι έχει νικήσει στρατιωτικά το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγές: Skynews -BBC