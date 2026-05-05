Νέες ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο – Αναφορές για τεράστιο σύννεφο καπνού στην Τύρο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Λίβανος
Έκρηξη στον Λίβανο - Φωτογραφία: AP

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις τους στον νότιο Λίβανο, εξαπολύοντας τρεις επιδρομές στην αλ-Σαγιάντ και την αλ-Μανσούρι στην περιοχή της Τύρου, όπου και υπάρχουν αναφορές για ένα τεράστιο σύννεφο καπνού.

Νωρίτερα, ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν δύο επιδρομές στην πόλη Κουνίνε στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ.

Επίσης, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, οι πόλεις Κουνίνε και Μπέιτ Γιαχούν δέχτηκαν βομβαρδισμούς πυροβολικού με διεθνώς απαγορευμένα βλήματα φωσφόρου, τα οποία αναφλέγονται σε περίπτωση επαφής με οξυγόνο.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έκαναν επίσης επιδρομές στις πόλεις Κφαρ, Μπαράσιτ και Σαφάντ αλ-Μπατίχ.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι τουλάχιστον 2.702 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 8.311 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων σε όλο τον Λίβανο από την επανέναρξη των μαχών στις 2 Μαρτίου.

Αναφορές για ένα τεράστιο σύννεφο καπνού στην περιοχή της Τύρου

Ανταποκριτής του Aljazeera αναφέρει ότι ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψώνεται πάνω από την αλ-Μανσούρι στην περιοχή της Τύρου του Λιβάνου, όπου υπήρξαν πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις.

Το σύννεφο καπνού είναι κοντά σε περιοχές στις οποίες έχουν επίσης υπάρξει «έντονες μάχες» μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

«Οι μάχες συνεχίζονται. Οι επιθέσεις συνεχίζονται», δήλωσε ο ανταποκριτής του Aljazeera Ομπάιντα Χίτο από την Τύρο.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατέρριψε «εναέριους στόχους» που κατευθύνονταν προς το έδαφός του

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η αεροπορία του έχει καταρρίψει πολλούς «εναέριους στόχους» σε περιοχές όπου βρίσκονται ισραηλινοί στρατιώτες στο νότιο Λίβανο.

Οι «εναέριοι στόχοι» καταρρίφθηκαν πριν εισέλθουν σε ισραηλινό έδαφος, ανέφεραν οι IDF.

Πηγή: Aljazeera

