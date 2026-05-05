Τραμπ: «Γυμνάζομαι το πολύ ένα λεπτό την ημέρα» – Η δήλωσή του την ώρα που υπέγραφε διάταγμα για τον αθλητισμό

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

trump
Ο Τραμπ μιλάει με τα μικρά παιδιά στον Λευκό Οίκο (Reuters)

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε σήμερα ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα με το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται.

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ. Αν είμαι τυχερός», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το «Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία. Ο Πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτοσαρκάστηκε επίσης για τις μετακινήσεις του με τα «μπάγκις», τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ.

Οι δηλώσεις αυτές ωστόσο αναζωπύρωσαν τις εικασίες για την υγεία του Τραμπ, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 80 του χρόνια. Το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ φάνηκε να έχει μώλωπες στα χέρια, πρησμένα πόδια και να αποκοιμιέται δημοσίως.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε ένα αγγειακό πρόβλημα του Προέδρου και στην υπερβολική χρήση ασπιρίνης.

Ο Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας.

Οι παίκτες του γκολφ Γκάρι Πλέιερ και Μπράισον Ντεσαμπό ήταν παρόντες στην υπογραφή του διατάγματος, καθώς και πολλοί μαθητές που φάνηκαν απορημένοι όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναφέρεται σε άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και μια μακροσκελής περιγραφή των θανάτων διαδηλωτών στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επείγουσα παρέμβαση Παιδιάτρων για την προστασία ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Νέα «Στέγη Γονέων» από τη Ronald McDonald House στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΤτΕ: Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν θετικές παρά τους κινδύνους – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα κέρδη του...

Τουρισμός: Οι κενές θέσεις εργασίας και η αγωνία για τη σεζόν – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
