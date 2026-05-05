«Ο Τραμπ λέει ανοησίες» δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν για το «Σχέδιο Ελευθερία»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

mochber
Ο σύμβουλος και βοηθός του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοχάμαντ Μοχμπέρ (Mohammad Mokhber).

«Ο Τραμπ λέει ανοησίες», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο Μοχάμαντ Μοκχμπέρ, σύμβουλος και βοηθός του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν εκ νέου παρά μόνο με τη βούληση του ιρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεων».

Πρόκειται για τον τελευταίο υψηλόβαθμο αξιωματούχο στην Τεχεράνη που ουσιαστικά απαντά απαξιωτικά στις προσπάθειες του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ με βάση πρόσφατες αναρτήσεις του για το «Σχέδιο Ελευθερία».

Τα σχόλια του Μοκχμπέρ ακολουθούν την κριτική που άσκησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σχετικά με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ανοίξει εκ νέου τα Στενά.

Σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας, ο Αραγτσί είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να προσέχουν μην παρασυρθούν ξανά σε τέλμα από κακόβουλους».

«Σχέδιο Ελευθερία» είναι το όνομα που έδωσε ο Τραμπ στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την «ασφαλή» καθοδήγηση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

«Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το στενό», είχε αναφέρει σε ανάρτηση του την Κυριακή, στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: Sky News

