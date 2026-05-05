Αντιδράσεις για τη δήλωση Τζήμερου για τον Αλέξη Τσίπρα: «Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…»

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

Θάνος Τζήμερος

Σε μία απολύτως ακραία ανάρτηση που προκαλεί αντιδράσεις, προχώρησε ο ιδρυτής του κόμματος “Δημιουργία Ξανά”, Θάνος Τζήμερος, σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του στο X, σχετικά με το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τα γεγονότα του 2015, όχι μόνο προέβη σε ύβρεις κατά του κ. Τσίπρα αλλά πολύ χειρότερα εμφανίστηκε ως νοσταλγός της θανατικής ποινής.

Ο Θάνος Τζήμερος έγραψε στην ανάρτησή του:

«Είδα το ντοκιμαντέρ για το τσογλάνι που υποδυόταν τον ΠΘ το 2015-2019 και τον εσμό των απατεώνων καραγκιόζηδων που είχε μαζέψει. Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…

Υ.Γ. Ο Βίζερ, θεός! Έσφαξε τον φαλακροκόρακα με το βαμπάκι».

 

