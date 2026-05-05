Λαμίν Γιαμάλ: Με ατομικές προπονήσεις και εντατική αποθεραπεία δείχνει να προλαβαίνει το Μουντιάλ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Απόλυτα ανακουφισμένοι εμφανίζονται οι άνθρωποι της εθνικής Ισπανίας για την κανονική συμμετοχή του Λαμίν Γιαμάλ στο επερχόμενο Μουντιάλ, καθώς ο  σούπερ σταρ της μπάλας αρχίζει να ξεπερνάει σιγά-σιγά τον μυϊκό τραυματισμό του (θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ) που απέκτησε πριν από δέκα μέρες στον αγώνα με τη Θέλτα, στις 22 Απριλίου.

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης, δουλεύοντας τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο γήπεδο. Καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ θέλει όσο τίποτα άλλο να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται διατεθειμένος να εξαντλήσει κάθε επιλογή για να συμμετάσχει στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση το ερχόμενο καλοκαίρι. Η αισιοδοξία για την απρόσκοπτη συμμετοχή του είναι μεγάλη, λόγω της καλής εξέλιξης του τραυματισμού του.

Η πορεία της αποθεραπείας του δείχνει να βρίσκεται πλέον στον σωστό δρόμο κι όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Γιαμάλ θα είναι κανονικά στις επιλογές του Ντε λα Φουέντε για την αποστολή της «ρόχα» στο Μουντιάλ 2026.

Ο ακραίος φορ της Μπάρτσα, ο οποίος αποχαιρέτησε τη σεζόν με την ισπανική ομάδα, ακολουθεί αυστηρά όλες τις οδηγίες που του έχουν δοθεί, ώστε να είναι υπό τις οδηγίες του Λουίς ντε λα Φουέντε στο τουρνουά που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε σε ιατρική έκθεση ότι δεν θα αγωνιστεί για την ομάδα του Φλικ για το υπόλοιπο της LaLiga, αλλά ότι θα είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο παίκτης της ακαδημίας νέων της Μπάρτσα ακολουθεί το πρόγραμμα εργασίας που έχουν καταρτίσει οι γιατροί, οι φυσιοθεραπευτές και οι γυμναστές φυσικής αποκατάστασης του καταλανικού συλλόγου και η πρόοδός του είναι θετική.

Ο διεθνής επιθετικός δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη να κάνει ποδήλατο στο γυμναστήριο των εγκαταστάσεων των Μπλαουγκράνα:

Πηγή: Marca

