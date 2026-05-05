Δολοφονία στην Κρήτη: Φοβόταν για τη ζωή του ο 20χρονος, δεχόταν απειλές – Το τροχαίο του 2023 που «όπλισε» το χέρι του δράστη και οι ανησυχίες για αντίποινα

Σε σοκ βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του 20χρονου στην Κρήτη από την είδηση της εκτέλεσής του από τον 54χρονο πατέρα του 17χρονου Γιώργου, o οποίος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή έπειτα από τροχαίο που συνέβη το 2023.

Ένα τροχαίο που φαίνεται να «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, ο οποίος δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια του γιου του και θεωρούσε υπαίτιο τον 20χρονο. Έτσι την Τρίτη (5/5), τού έστησε ενέδρα, σήκωσε το περίστροφό του και τον πυροβόλησε 4 φορές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσει – όπως εκείνος θεωρούσε- την ψυχή του παιδιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.gr, ο δράστης είχε κατ’ επανάληψη κινηθεί απειλητικά εναντίον του 20χρονου, ο οποίος φοβόταν για τη ζωή του. Η οικογένειά του και ο ίδιος φέρεται να είχαν απευθυνθεί 4 φορές στις Αρχές για να τους εκφράσουν τον φόβο τους, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα είχε κάνει και μήνυση για επίθεση που είχε δεχτεί πριν από καιρό από άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Ο 20χρονος τότε δεν είχε αποκαλύψει ποιος τού επιτέθηκε, αλλά τον κατονόμασε η αδελφή του.

«Ήταν άλλος άνθρωπος»

Όσοι γνώριζαν τον 54χρονο φοβούνταν ότι «θα κάνει κάποια τρέλα», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. «Ήταν πια ένας άλλος άνθρωπος, ο Κώστας που ήξεραν είχε πεθάνει» τονίζουν.

Εκτέλεσε ένα νέο παιδί που ήταν οδηγός σε ένα τροχαίο και θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί και το ίδιο. Μία ανείπωτη τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος το Γάζι και τον Μυλοπόταμο, τόπο καταγωγής των δύο οικογενειών.

Του έκλεισε τον δρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα. Τον πυροβόλησε ενώ το θύμα βρισκόταν ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο. Ο νεαρός βγήκε και προσπάθησε να τρέξει για να σωθεί. Ο δράστης τον ακολούθησε, να συνέχισε να τον πυροβολεί.

Προσπάθησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να μπει σε έναν παρακείμενο χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια προκειμένου να σωθεί.

Έπεσε όμως νεκρός από τις σφαίρες του δράστη, ο οποίος λίγο αργότερα, οδήγησε μέχρι το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 54χρονος εκτελεί τον 20χρονο στην Αμμουδάρα

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του 20χρονου καταγράφηκε σε ηχητικό ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΚΡΗΤΗ TV. Οι καταιγιστικοί πυροβολισμοί που ακούγονται στο βίντεο προκαλούν ανατριχίλα.

Φόβοι για αντίποινα

Ο θυμός και η οργή του 54χρονου δεν είχαν «σβήσει» μέσα του. Δεν δίστασε να σκοτώσει έναν νέο άνθρωπο, μόλις 20 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Ο σπαραγμός της μητέρας του μόλις τον αντίκρισε νεκρό, προκαλεί ανατριχίλα και «παγωμάρα».

Τώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στα σπίτια τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Πρόκειται για ένα έγκλημα που φοβούνται μήπως πυροδοτήσει «βεντέτα» και από την οικογένεια του θύματος.

Το τροχαίο με θύμα τον γιο του δράστη

Ήταν Νοέμβριος του 2023, όταν ο 17χρονος γιος του 54χρονου, σήμερα, δράστη, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Ο ανήλικος, που επέβαινε σε όχημα με οδηγό το σημερινό θύμα, είχε τραυματιστεί βαριά όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.