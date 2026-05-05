Το Ιράν αρνείται τις επιθέσεις στα ΗΑΕ – Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για «ισχυρή απάντηση» στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

iran
Φωτογραφεία αρχείου από επίθεση στη Φουτζέιρα στα ΗΑΕ (REUTERS/AMR ALFIKY)

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αρνείται την εμπλοκή του στις επιθέσεις που αναφέρθηκαν από τα ΗΑΕ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRIB). Την ίδια στιγμή, προειδοποιούν ότι θα δώσουν «ισχυρή απάντηση» στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή του, το πρακτορείο ειδήσεων IRIB επικαλείται έναν εκπρόσωπο του IRGC ο οποίος δήλωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία επιχείρηση με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των ΗΑΕ τις τελευταίες ημέρες».

Προσθέτει ότι το Ιράν θα είχε αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε από τις επιθέσεις του και ότι τα αντίποινα από τα ΗΑΕ θα αντιμετωπιστούν με μια «συντριπτική και οδυνηρή απάντηση».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ την Τρίτη, σύμφωνα με την οποία κατέβαλλε προσπάθειες για την αναχαίτιση πυραύλων και drones από το Ιράν.

Η χώρα ανέφερε επίσης την αναχαίτιση 15 ιρανικών πυραύλων και τεσσάρων drones χθες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται «ισχυρή απάντηση» στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα να δώσουν “ισχυρή απάντηση” στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν, την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν μια επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον Κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί.

«Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν», δήλωσε το ένοπλο σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην ανακοίνωση αυτή την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Οποιαδήποτε εκτροπή πλοίου προς άλλες διαδρομές είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε μια ισχυρή απάντηση του Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης», αναφέρεται.

