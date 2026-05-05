Κηφισιά: «Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα» – Οι μαρτυρίες θυμάτων του ντελιβερά με τις… πέτρες και τα ερωτήματα για την πρόσληψη και την παραμονή του στην Ελλάδα

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται για τον 28χρονο διανομέα που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για περαστικούς και δη γυναίκες σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το STAR ο πακιστανικής καταγωγής άνδρας, δεν διέθετε τα απαιτούμενα χαρτιά και η βασική απορία είναι πώς και γιατί προσελήφθη για δουλειά σε κατάστημα εστίασης, ενώ θα έπρεπε να είχε απελαθεί από το 2023, καθώς οι αιτήσεις που είχε κάνει, είχαν απορριφθεί.

Ο 28χρονος φαίνεται να ήρθε στην Ελλάδα το 2018, όταν και απορρίφθηκε για πρώτη φορά η αίτηση ασύλου του. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και απορρίφθηκε οριστικά η αίτησή του το 2023. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να φύγει μέσα σε 30 ημέρες, κάτι το οποίο δεν έγινε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR.

Ο ίδιος φέρεται να είχε δηλώσει και ψεύτικο τόπο διαμονής, στην Άνοιξη. Επίσης ο ίδιος δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης. Και το επόμενο ερώτημα είναι πώς οδηγούσε το δίκυκλο του οποίου είναι κάτοχος.

«Με χτύπησε στη μέση και πονούσα επί 3 ημέρες, έφυγε ατάραχος»

Γυναίκα- θύμα του 28χρονου περιέγραψε στην εκπομπή LiveNews στο MEGA, τις στιγμές φόβου που βίωσε όταν εκείνος την πλησίασε και χωρίς να πει λέξη, την χτύπησε με την πέτρα.

Η συγκεκριμένα γυναίκα δέχτηκε επίθεση μέρα μεσημέρι στις 30 Απριλίου, όταν βγήκε για περπάτημα.

«Περπατούσα στην οδό Ρόδων το μεσημέρι της Πέμπτης και βρισκόμουν στο αριστερό πεζοδρόμιο. Είδα έναν ντελιβερά στα δεξιά μου, αλλά δεν έδωσα σημασία. Φάνηκε σαν να περιμένει να δώσει παραγγελία. Όταν πέρασα στο οπτικό του πεδίο με χτύπησε μία πέτρα στην αριστερή πλευρά της μέσης» είπε η γυναίκα και συνέχισε:

«Κοντοστάθηκα, δεν ήξερα από πού μου ήρθε, κοίταξα δεξιά μου και ήταν αυτός. Με κοίταζε ικανοποιημένος χωρίς να πει κάτι. Τον έβρισα στην αρχή και μετά φώναξα «βοήθεια». Εκείνος ανέβηκε ατάραχος στο μηχανάκι του και έφυγε. Με είχε δει που περπατούσα, με προσπέρασε και μετά περίμενε. Η πέτρα ήταν αρκετά μεγάλη και επί τρεις ημέρες πονούσα χαμηλά στη μέση και στο πόδι».

Η ίδια υποστήριξε ότι «αν ήμουν στο πάνω πεζοδρόμιο θα ήταν πολύ πιο κοντά μου και θα μπορούσε να με έχει χτυπήσει και στο κεφάλι. Πήγα στην Αστυνομία και έδωσα τα στοιχεία του γιατί πρόλαβα να πάρω και την πινακίδα του».

Θύμα του και μία 16χρονη

Μία ανήλικη 16 ετών συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων του 28χρονου. Μάλιστα, είναι η πρώτη γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από τον συγκεκριμένο άνδρα, στις 21 Απριλίου, ενώ πήγαινε στο γυμναστήριο. Ο δράστης την πλησίασε στο περίπου ένα μέτρο και την χτύπησε με μία μεγάλη πέτρα, σύμφωνα με το Mega.

«Έβγαινα από το σπίτι μου και είχα πάει στον κάτω δρόμο για να πάω να πάρω λεωφορείο. Και έτσι όπως περπατούσα, ήταν 20.30 το βράδυ και κοιτούσα το κινητό μου για να δω σε πόση ώρα περνάει το λεωφορείο. Με τύφλωσαν κάτι φώτα και σηκώνω το κεφάλι μου και απλά βλέπω άσπρα φώτα μπροστά μου, ένα άσπρο κράνος και ένα χέρι να οπλίζει πίσω με μια πέτρα και να μου την πετάει και να με πετυχαίνει στον θώρακα. Και μετά φοβήθηκα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα».

Όσο για την απόσταση που την πλησίασε, αναφέρει:

«Ένα μέτρο περίπου. Ήταν πολύ κοντά. Απλά μου την πέταξε κι έφυγε. Έφυγε γρήγορα μετά γιατί γύρισα το κεφάλι μου να δω. Και μετά προχώρησα λίγο πιο πολύ και μετά κατάλαβα. Και μετά πήρα και τους γονείς μου, γιατί δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και φοβόμουν και είχα πάθει σοκ».

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του 28χρονου

Υπενθυμίζεται ότι έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του ντελιβερά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το dikastiko.gr, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για μία κακουργηματική πράξη και πέντε πλημμελήματα:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (σε βαθμό κακουργήματος),

επικίνδυνη σωματική βλάβη,

πρόκληση επικίνδυνης βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου,

οπλοφορία,

οπλοχρησία,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πώς δρούσε ο 28χρονος

Ειδικότερα, από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., αναφορικά με καταγεγραμμένες επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία με ρίψεις πετρών από άγνωστο δράστη ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο διανομών, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος ο οποίος αναζητούνταν.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες της 4-5-2026, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από Αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελλόμενων επιθέσεων, ο δράστης, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κινούμενος κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας στις περιοχές της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και προέβαινε σε ρίψεις πετρών, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές.

Προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του, ο δράστης, φορούσε προστατευτικό κράνος.

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ σε μία περίπτωση επιτέθηκε και τραυμάτισε ανήλικη. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις επιθέσεων σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.