Γιώργος Μπαρτζώκας: «Η πρόκριση ανήκει σε όλους» – Το «ζντο» των παικτών και το μπλουζάκι του… Final Four

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στην έδρα της Μονακό, ολοκλήρωσε τη σειρά με 3-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τελική φάση της Euroleague για πέμπτη συνεχόμενη φορά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εμφανίζεται ικανοποιημένος μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος θα βρεθεί για 7η φορά σε Final Four της Euroleague, αφιέρωσε την πρόκριση στους παίκτες, στους οπαδούς και σε όλο τον οργανισμό της ομάδας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι ο Ολυμπιακός έμεινε πιστός στο πλάνο του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

«Οι παίκτες, οι οπαδοί, όλο το κλαμπ. Η πρόκριση ανήκει σε όλους. Στους παίκτες που προσπάθησαν πάρα πολύ όλη τη χρονιά και στον κόσμο που μας στήριξε σε κάθε παιχνίδι», είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην επόμενη πρόκληση της ομάδας και υπογράμμισε ότι οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν με την ίδια νοοτροπία.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε βρεθεί εδώ. Έχουμε ακόμη δύο ματς μπροστά μας και θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Πάμε ένα παιχνίδι τη φορά, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και παίζουμε».

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν αρχικά με τους περίπου 400 οπαδούς που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου της Μονακό. Στη συνέχεια, η αποστολή της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια, όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη πρόκριση.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν παρόντες στο Πριγκιπάτο για την αναμέτρηση και έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Στα αποδυτήρια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε τον λόγο, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τους πανηγυρισμούς με ένα κλασικό «ζντο».

Οι παίκτες φορούσαν το μπλουζάκι που ετοίμασε η ομάδα για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. «Από τον Πειραιά μέχρι το τέλος της διαδρομής» έγραφε το μπλουζάκι των Πειραιωτών, ενόψει του Final Four 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.