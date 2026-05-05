Συνάντηση Μητσοτάκη με τον με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – Επιβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική σχέση των δύο χωρών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο Άμπου Ντάμπι, εν μέσω ανησυχιών για νέα κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και εξέτασαν την πορεία των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το καλό επίπεδο της συνεργασίας τους και έδωσαν έμφαση στη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη θέση της ελληνικής πλευράς για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης, η οποία θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους σε σειρά τομέων, με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Τεχνολογίας.