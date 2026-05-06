Οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν έναν νέο πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε την εξάρθρωση πυρήνα που φέρεται να συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και, σύμφωνα με τη Δαμασκό, προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων. Το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου απέρριψε τις κατηγορίες και έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες «αβάσιμες κατηγορίες».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας απέτρεψαν «συνωμοσία για τρομοκρατική ενέργεια που στόχευε υψηλόβαθμους (Σύρους) αξιωματούχους».

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι οι αρχές πραγματοποίησαν «συντονισμένες επιχειρήσεις ασφαλείας» στα περίχωρα της Δαμασκού, καθώς και στις επαρχίες του Χαλεπίου, της Χομς, της Ταρτούς και της Λαττάκειας. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με το υπουργείο, οδήγησαν «στην εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, του οποίου τα μέλη πέρασαν κρυφά στο συριακό έδαφος αφότου έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση στον Λίβανο».

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο πυρήνας ήταν έτοιμος να αναλάβει δράση, κυρίως για να διαπράξει «δολοφονίες που στόχευαν υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους». Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες 11 συλληφθέντων, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Νωρίτερα, οι συριακές αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες με όπλα που παρουσιάστηκαν ως κατασχεμένα μέσα σε κρυψώνα. Σύμφωνα με το υπουργείο, σε αυτά περιλαμβάνονταν πυροβόλα, πυρομαχικά, χειροβομβίδες, «εκρηκτικοί μηχανισμοί» έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν, καθώς και εξοπλισμός παρακολούθησης.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες του υπουργείου» και επανέλαβε σε ανακοίνωσή της τη θέση της, σύμφωνα με την οποία το σιιτικό κίνημα «δεν έχει καμιά παρουσία στο συριακό έδαφος και δεν διεξάγει καμιά δραστηριότητα εκεί».

«Οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι μερικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν εντάσεις και να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ των λαών της Συρίας και του Λιβάνου», πρόσθεσε η Χεζμπολάχ.

Το κίνημα είχε ήδη διαψεύσει, στις 12 και στις 19 Απριλίου, οποιαδήποτε σχέση με πυρήνες που είχαν εξαρθρωθεί στη Συρία και κατηγορήθηκαν από τις αρχές της χώρας για σχεδιασμό επιθέσεων στην εθνική της επικράτεια και στο εξωτερικό.

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε το 2024, είχε στενούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ. Το κίνημα τον είχε στηρίξει στρατιωτικά στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, από το 2011 έως το 2024.

Οι σουνιτικές ισλαμιστικές αρχές που τον διαδέχθηκαν εμφανίστηκαν εχθρικές απέναντι στο κίνημα του Λιβάνου. Τον Φεβρουάριο, οι συριακές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι εξάρθρωσαν πυρήνα που φέρεται να ευθυνόταν για επιθέσεις με στόχο συνοικία της Δαμασκού. Τότε, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι τα όπλα προέρχονταν από τη Χεζμπολάχ, η οποία είχε αρνηθεί και εκεί οποιαδήποτε εμπλοκή.