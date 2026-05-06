Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Ολυμπιακό: «Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, μετά την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» με sweep επί της Μονακό. Η πρόκριση φέρνει την ομάδα στο Telekom Center Athens, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε σχετική ανάρτηση και έγραψε: «Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί θα πω εγώ».

Νωρίτερα, στο Πριγκιπάτο, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, είχαν υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, πως «δεν είμαστε φαβορί στο ΟΑΚΑ, αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους».

