Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράκ μετά την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ κάλεσε όσους Αμερικανούς πολίτες βρίσκονται ακόμα στη χώρα να «αναχωρήσουν τώρα», μετά την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου.

Στις αρχές Μαρτίου, η αμερικανική πρεσβεία είχε εκδώσει προειδοποίηση «Επιπέδου 4: Μην Ταξιδεύετε» (Do Not Travel) για το Ιράκ, η οποία ουσιαστικά συμβούλευε κάθε πολίτη που βρισκόταν εκεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο εναέριος χώρος της χώρας έχει πλέον ανοίξει ξανά, ανέφερε η πρεσβεία, και υπάρχουν «περιορισμένες εμπορικές πτήσεις σε λειτουργία».

«Όσοι σκέφτονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς εντός του Ιράκ θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους συνεχιζόμενους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν πύραυλοι, drones και αντιαρματικές ρουκέτες (RPG) στον ιρακινό εναέριο χώρο», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η πρεσβεία συνεχίζει αναφέροντας ότι «οι ευθυγραμμισμένες με το Ιράν τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του Ιράκ συνεχίζουν να σχεδιάζουν πρόσθετες επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ».

Πηγή: Skynews

