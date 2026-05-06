Ρωσία: Πέντε νεκροί σε ουκρανική επιδρομή με drones στη χερσόνησο της Κριμαίας

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανική επίθεση με επιθετικά drones στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην κοινότητα Τζανκόι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι αρχές στην Ουκρανία είχαν ανακοινώσει ότι περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς. Την ίδια ώρα, αναμενόταν να τεθεί σε εφαρμογή μονομερής κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα.

Η επίθεση στην Κριμαία προστίθεται σε ακόμη ένα επεισόδιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν νέες απώλειες μέσα σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP