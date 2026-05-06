Αντιγόνη Φρυδά για Grand Hotel: «Θα μας είχε ανακοινωθεί αν δεν τελείωνε – Οι ιστορίες κλείνουν σιγά σιγά»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Αντιγόνη Φρυδά

Για το τέλος του «Grand Hotel» και το κλίμα που επικρατούσε στα γυρίσματα μίλησε η Αντιγόνη Φρυδά στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», το πρωί της Τρίτης (5/5). Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαδρομή της σειράς, στη συνεργασία των συντελεστών και στις απαιτητικές συνθήκες που υπήρχαν στο σετ.

«Τελειώνουμε για πάντα. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αλλά θέλω να πω πως θα μας είχε ανακοινωθεί, αν δεν τελείωνε, φαντάζομαι. Αλλά και κάπως οι ιστορίες κλείνουν σιγά σιγά. Πολλά επεισόδια. 155 πέρυσι κι άλλα 136 φέτος», είπε αρχικά η Αντιγόνη Φρυδά.

Η ηθοποιός στάθηκε και στη σχέση που είχαν οι άνθρωποι της σειράς πίσω από τις κάμερες. «Το ευτύχημα είναι ότι είμαστε πολύ αγαπημένοι στο σετ. Πολύ ωραίοι ηθοποιοί, πολύ ανοιχτοί άνθρωποι», πρόσθεσε.

Η Αντιγόνη Φρυδά αναφέρθηκε και στις πιο ανάλαφρες στιγμές των γυρισμάτων, κάνοντας ειδική μνεία στον Τάσο Νούσια. «Όταν έχεις τον Νούσια από δίπλα… κοροϊδεύει ασταμάτητα πριν ξεκινήσουμε. Αναπτύσσεις ένα αντανακλαστικό να μένεις συγκεντρωμένος. Αν είσαι πολύ συγκεντρωμένος, δεν σε κοροϊδεύει έξτρα… Εγώ, επειδή έχω δύο αδέρφια και έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι με φασαρία, κάπως το διαχειρίζομαι», ανέφερε.

Η ηθοποιός περιέγραψε επίσης τις δυσκολίες που υπήρχαν στα γυρίσματα εποχής. «Στα πρώτα γυρίσματα, που έπρεπε να σιδερώνουμε όλη την ώρα, μας είχαν φέρει κανονικό σίδερο με κάρβουνα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, ντουμάνιασε! Μετά κάναμε μια έκπτωση και μπήκε ένα φωτάκι μέσα, αλλά μέχρι τότε ήμασταν τρομοκρατημένες. Το κάστινγκ ήταν σωστό. Με τα κορίτσια μου συνδεόμουν πραγματικά… Ανασύρονται πράγματα και ούτε ξέρεις από πού έρχονται… έλεγα “σαν τη μάνα μου κάνω τώρα, σαν τη γιαγιά μου”, κάπως γίναμε όντως οικογένεια».

