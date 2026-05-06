Τραγωδία στη Βραζιλία: Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο – Δύο νεκροί και δύο τραυματίες

Ένας 13χρονος άνοιξε πυρ χθες, Τρίτη, μέσα σε σχολείο στη βορειοδυτική Βραζιλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του προσωπικού και να τραυματιστούν ακόμη ένα μέλος του προσωπικού και ένας μαθητής, σύμφωνα με τις αρχές.

Το φονικό σημειώθηκε στη Ρίο Μπράνκου, πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι. Η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο έφηβος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης, έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.

Οι αρχές συνέλαβαν επίσης τον πατέρα του παιδιού, καθώς ήταν ο ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», ανέφερε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Η πολιτεία κινητοποίησε ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, οι αρχές ανέστειλαν τα μαθήματα για τρεις ημέρες σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πολιτείας, όπως προβλέπει το ισχύον πρωτόκολλο ασφαλείας.

Οι επιθέσεις με πυροβόλα όπλα έχουν αυξηθεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και στις τοπικές κοινωνίες.

