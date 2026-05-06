Τραγωδία στα Λεχαινά: 37χρονος εργαζόμενος πέθανε σε συσκευαστήριο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Ένας 37χρονος άνδρας έχασε ξαφνικά τη ζωή του την Τρίτη, σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας οδηγούσε φορτηγό με προορισμό το συσκευαστήριο. Όταν έφτασε στον χώρο, κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν εκεί.

Παρά την κινητοποίηση, ο 37χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους φίλους του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας, ο οποίος καταγόταν από το Σούλι Πατρών, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

