Σαν σήμερα 6 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Δίαιτας

Γεγονότα

1889: Ο Πύργος του Άιφελ ανοίγει επίσημα για το κοινό στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού.

1889: Οι «Καραβανάδες» (η συντηρητική παράταξη της Κρήτης) με ψήφισμά τους ζητούν την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (Επανάσταση του 1889).

Οι «Καραβανάδες» (η συντηρητική παράταξη της Κρήτης) με ψήφισμά τους ζητούν την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (Επανάσταση του 1889). 1968: Η πιο βίαιη ημέρα του «Γαλλικού Μάη», με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν («Ματωμένη Δευτέρα»). Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών.

1970: Απεργία πείνας μίας εβδομάδας αρχίζει ο Μανώλης Γλέζος διαμαρτυρόμενος για την μη απόλυση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

Απεργία πείνας μίας εβδομάδας αρχίζει ο Μανώλης Γλέζος διαμαρτυρόμενος για την μη απόλυση όλων των πολιτικών κρατουμένων. 1974: Παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ, μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπείας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκη ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ.

2001: Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ γίνεται ο πρώτος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που επισκέπτεται μουσουλμανικό τέμενος, στη Δαμασκό.

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ γίνεται ο πρώτος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που επισκέπτεται μουσουλμανικό τέμενος, στη Δαμασκό. 2007: Ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του Final Four, νικώντας στον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο Κύπελλο Πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους (μαζί με τα 8 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 Κύπελλα και 1 Διηπειρωτικό).

2010: Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» στην ονομαστική ψηφοφορία.

Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» στην ονομαστική ψηφοφορία. 2012: Πανωλεθρία του δικομματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το «τέλος της μεταπολίτευσης» για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: ΝΔ: 18,85% (108 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ: 16,78% (52 έδρες), ΠΑΣΟΚ: 13,18% (41 έδρες), Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10,60% (33 έδρες), ΚΚΕ: 8,48% (26 έδρες), Χρυσή Αυγή 6,97% (21 έδρες), ΔΗΜΑΡ: 6,11% (19 έδρες).

2012: Πανωλεθρία του δικομματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το «τέλος της μεταπολίτευσης» για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: ΝΔ: 18,85% (108 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ: 16,78% (52 έδρες), ΠΑΣΟΚ: 13,18% (41 έδρες), Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10,60% (33 έδρες), ΚΚΕ: 8,48% (26 έδρες), Χρυσή Αυγή 6,97% (21 έδρες), ΔΗΜΑΡ: 6,11% (19 έδρες). 2023: Στέψη του Καρόλου Γ', βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου

Γεννήσεις

1856: Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. (Θαν. 23/9/1939)

1954: Ντόρα Μπακογιάννη, Ελληνίδα πολιτικός

Ντόρα Μπακογιάννη, Ελληνίδα πολιτικός 1956: Λάκης Λαζόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας.

1980: Δημήτρης Διαμαντίδης, παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Δημήτρης Διαμαντίδης, παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. 1983: Ντανιέλ Άλβες, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1991: Χαράλαμπος Παυλίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1994: Ματέο Κόβασιτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής

Θάνατοι